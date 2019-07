De to klatrerne hadde avtalt med sine pårørende at de skulle ta kontakt med dem på lørdag, men det har de ikke gjort. De to startet klatreturen torsdag.

– Vi fikk inn meldingen i dag morges klokken 09.19. En alpin redningsgruppe har søkt i fjellet, men de har ikke gjort noen funn foreløpig. Vi setter inn et redningshelikopter i søket nå, sier operasjonsleder Erik Mikalsen i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

De to klatrerne skulle etter det politiet vet ta en rute som heter Rimmondruta. Mikalsen opplyser at det er svært gode forhold i fjellet og meget god sikt, men at slike turer fort kan ta tre døgn.

– Vi har lokalisert bilen deres og har den som utgangspunkt, så søker vi oppover derfra, sier Mikalsen.