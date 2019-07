Det var 35 år gamle Mustapha Tahiri fra Eidsvoll verk i Akershus som druknet i Hurdalsjøen lørdag.

Lørdag skulle Tahiri ut på en båttur på Hurdalsjøen med sin syv år gamle sønn. I løpet av den turen skjedde det noe som gjorde at 35-åringen endte i vannet.

Gutten kom seg inn til land og varslet mor om at far hadde falt i vannet. Like etter klokken 16 ble politiet tilkalt og mannskaper ble sendt for å søke etter familiefaren.

Tre helikoptre og et 20-talls frivillige deltok også i søket.

Funnet på fire meters dyp

Dykkere søkte i vannet, og fant 35-åringen død på fire meters dyp.

– Far og sønn har vært ute i en gummibåt, og far har falt overbord og blitt borte. Sønnen har tatt seg til land og varslet mor om det har skjedd, sier Gunnar Foseid i Øst politidistrikt.

Politiet betegner det som har skjedd som en tragisk ulykke, og har opprettet såkalt undersøkelsessak.

Sterkt preget

Familien er i sorg etter drukningen. Sønnen på syv år skal ha vært vitne til at far druknet.

– Man kan jo sette seg inn i den settingen selv, en gutt på syv år ble vitne til at far forsvinner. Familien er sterkt preget, sier Foseid.

– Hva kan politiet ellers si om omstendighetene?

– Vi kan foreløpig ikke si så mye mer. Vi må få gjennomført flere samtaler for å finne ut av det, både når det gjelder om det ble brukt flytevest og svømmedyktighet.

Satt krisestab

Politiet opplyser til TV 2 at det er iverksatt kriseteam i kommunen, og de pårørende blir nå tatt hånd om av dette i kommunen der de bor, Eidsvoll.

– Det har vært noen dramatiske scener for de som var med å hjelpe ved Hurdalsjøen, med helikopter og hjelpemannskaper, sier Foseid.

Han ber derfor de som har behov for dette, om å ta kontakt med kriseteamet i sin kommune.

Innsatsleder og patruljene som var på stedet lørdag ettermiddag og kveld, vil gjerne få takke og berømme de frivillige som stilte opp i søket etter den savnede både til vanns og til lands. Det var også frivillige som stilte opp med båter ute på vannet, opplyser Politioverbetjent Gunnar Foseid i Øst politidistrikt til TV 2.