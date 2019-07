Videoer er viktige bevis i ASAP Rocky-saken

Natt til onsdag 3. juli ble Rakim Mayers, best kjent som ASAP Rocky, pågrepet i Stockholm.

Han ble arrestert etter hans opptreden på hip hop-festivalen «Smash» på Olympiastadion i den svenske hovedstaden.

Skulle opptre i Norge

Rapperen skulle etter planen stå på scenen under den norske festivalen «Kadetten» i Sandvika, dagen etter.

Siden da har han sittet fengslet i Sverige, og torsdag i forrige uke ble han tiltalt for vold.

Tirsdag starter rettssaken mot rapperen og to andre menn i hans følge i Stockholms tingsrätt, hvor de står tiltalt for vold.

Rapperen selv nekter straffskyld, og hevder han handlet i selvforsvar.

Rocky mener også at han prøvde å roe ned situasjonen før det utartet seg til et slagsmål.

SLÅSSKAMP: Her slår rapperen Asap Rocky en svensk mann. Han ble senere pågrepet og tiltalt for vold. Foto: Svensk politi

– Jeg fikk han ned på bakken, jeg sparket og slo, har rapperen fortalt i avhør.

Etter hendelsen ble flere mobilvideoer av slagsmålet lagt ut på hans Instagramkonto. De viser hvordan stjernen kaster en mann og deretter slår.

Det var ikke hensikten med filmene at de skulle ende opp som viktige bevis for aktor, skriver Aftonbladet.

– Jeg blandet meg ikke inn i slagsmålet, ettersom jeg er kvinne, men jeg filmet alt for å vise at de ikke gjorde noe galt, har kvinnen som var der sammen med ASAP Rocky forklart i avhør.

– Ess i ermet

I forkant av rettssaken har en av mennene i rapperens følge byttet forsvarer. Sammen med de øvrige forsvarerne har de nå lagt en plan for hvordan trioen skal frikjennes.

– Innen kort tid vil det komme egne bevis fra forsvaret. Dette er bevis aktoratet ikke har presentert. Vi har rett og slett et ess i ermet, sier advokat Martin Persson ifølge Aftonbladet.

OVERVÅKNINGSBILDER: Rapperen i hvit hettegenser på vei ut fra hotellet. Foto: Svensk politi

En flaske skal være blant bevisene i saken, men det har vært uklart om den ble brukt og av hvem. Til SVT sier advokaten at de kommer til å vise at ingen flaske ble brukt til å slå eller skade noen med.

Risikerer to års fengsel

Det er satt av tre dager til rettssaken som innledes tirsdag. Ifølge artistens forsvarer fortsetter den torsdag og fredag. Rapperen risikerer opptil to års fengsel hvis han blir kjent skyldig.

Saken mot den amerikanske artisten har fått enormt med oppmerksomhet i USA, og en kampanje har blitt lansert for å løslate Rocky fra fengsel.

Også president Donald Trump har engasjert seg, og han har blant annet ringt til Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Trump-stil

Under den 20 minutter lange telefonsamtalen tilbød den amerikanske presidenten seg personlig å betale kausjonen til rapperen, til tross for at dette ikke er en praksis som benyttes i det svenske rettsvesenet.