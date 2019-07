Det var faren til Elneny som fant den døde personen i uthuset, og meldte umiddelbart i fra til politiet.

Det skriver The Sun.

Huset ligger i nærheten av Mahalla Al-Kubra, om lag tolv mil nord for Egypts hovedstad Kairo, og er under konstruksjon.

Liket er foreløpig ikke identifisert. Nå etterforskes hendelsen av politiet, som prøver å finne ut om det ligger noe kriminelt bak.

27-åringen var ikke med da Arsenal tapte 1-2 mot Lyon i Emirates-Cup søndag. Med i troppen var heller ikke Mesut Özil og Sead Kolasinac, som også opplevde traumatiske hendelser den siste uken.

Truet med kniv

Torsdag kveld ble Özil truet med kniv da han og lagkameraten, Kolasinac, kjørte igjennom London. Arsenal-spillerne ble jaget i over én engelsk mil, mens knivmennene på scooter prøvde å kapre bilen.

Bilen ble etterhvert omringet, men Kolasinac gikk til motangrep og skremte vekk angriperne. Lagkameratene forlot bilen og flyktet mot en tyrkisk restaurant like i nærheten i frykt etter å ha blitt truet av de maskerte ranerne.

– Özil så livredd ut, som de fleste ville gjort etter å ha blitt jaget etter med kniv. Han så ut som han løp for livet, noe jeg tror han gjorde. Jeg så at han forsvant inn i restauranten med motorsykkelgjengen etter seg. De tok ikke av hjelmene sine og var kledd i svarte klær, med langermede gensere i dette varme været. De skilte seg ut. Det var skikkelig skummelt, skal et tilfeldig vitne, Azuka Alintah, ha forklart til Daily Mail.

Arsenal-manager, Unai Emery, sa at de to lagkameratene skal bruke tiden til å hvile for å bli helt klare igjen.

– Det er ikke bra å spille fordi tankene deres ikke er hundre prosent nå. Det er veldig personlige omstendigheter, og det viktigste nå er at de skal føle seg bedre, trygge og rolige sammen med familien, sa Emery ifølge BBC.

– Jeg snakket med de, og bestemte at det var best at de fortsatte å hvile sammen med familiene sine, og venter noen dager før de forhåpentligvis kommer tilbake og starter som normalt med laget.