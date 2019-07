Kristiansund - Manchester United 0-1

Manchester Uniteds sterke seiersrekke i oppkjøringen til den nye Premier League-sesongen fortsatte med 1-0-seier over Kristiansund på Ullevaal tirsdag.

De fremmøtte norske supporterne fikk det de ønsket seg i form av nok en rød djevel-triumf, og Ole Gunnar Solskjærs mannskap fikk pleiet sitt forhold til sin enorme fanskare.

Optimismen rår nå blant mange inn mot seriestarten i Premier League neste helg.

Se straffesparket som avgjorde kampen i videovinduet øverst!

– Jeg ville ikke kommet hit om jeg ikke var klar

Blant dem det er store forventninger ti er Daniel James - en av foreløpig kun to nysigneringer denne sommeren - og lynvingen som ble hentet fra Swansea er tydelig på den enorme overgangen han har foretatt.

– Det er veldig annerledes. Supporterskaren er åpenbart utrolig. Når man drar til Kina og steder som det, og også hit, så ser du hvor stor klubben er, sier den walisiske landslagsspilleren til TV 2.

Farten til nykommeren har imponert mange de siste ukene, og også KBK-spillerne fikk erfare den til tider på Ullevaal-gresset tirsdag. Dessverre har han ingen eksakte tider å referere til fra nyere tid, men forteller at han som 13-14-åring stod bokført med 11,2 på 100-meteren.

Nå føler han seg klar for å ta vare på tilliten han er blitt gitt av sin nye manager i oppkjøringen, og fortsette å klore seg til spilletid når Premier League-alvoret starter mot Chelsea om drøyt en uke.

– 100 prosent. Jeg ville ikke kommet hit om jeg ikke var klar. Da ville jeg tatt et annet steg. Treneren stoler på meg, og jeg tror på meg selv. Jeg føler meg klar, gjentar James overfor seg selv.

Dalot: – Vi trener hver eneste dag for å kunne vinne kamper og løfte trofeer

Hylene som kunne observeres utenfor Ullevaal-gangene idet superstjernene entret spillerbussen etter kamp stadfestet populariteten, og det etter en sommer med sterke resultater i treningskampene. Diogo Dalot, som forrige sommer ble hentet til klubben av José Mourinho, vil ikke begi seg ut på noen direkte sammenligning mellom de to forskjellige Manchester United-sommerne han har vært del av, men bekrefter en gryende optimisme i leiren.

– Dette er en ny sesong. Vi legger fortiden bak oss. Fortiden har vært bra for meg med tanke på å vokse opp og forstå mer av hva denne klubben handler om og hvordan dimensjonene her er. Nå er det et nytt kapittel, en ny sesong, og vi fokuserer på det, sier høyrebacken til TV 2.