Hund angrep Olav (4) – Kunne gått helt galt

23. juli hadde familien Hestenes et lite familieselskap hjemme på bruket i Nordfjord i Sogn og Fjordane.

– Da måtte vi jo ha noe til dessert, så jeg tar med meg barna og drar opp til en gård for å hente bær, forteller Ørjan Hestenes.

Der treffer familien en hund som står i bånd, som de har hilst på mange ganger før.

– Jeg begynner å klappe den fordi jeg synes den er så flott. Vi har jo vurdert å skaffe oss den samme rasen, sier familiefaren.

De to barna vil også hilse på, så faren roper over til eieren og spør om hunden fortsatt er like snill.

Hestenes forteller at eieren, som aner fred og ingen fare, svarer at «han er like snill som dagen er lang».

– Sønnen min er jo bare fire år, så han klapper den et par ganger, før noe annet fanger interessen hans. Han snur seg rundt og stopper med ryggen til, cirka en meter fra hunden. Plutselig ser jeg at hunden skyter fart, sier Hestenes.

Hunden biter seg fast

Hunden skyter fart og hopper på fire år gamle Olav.

– Jeg klarer akkurat å få grep rundt nakken på huden, idet den bykser fremover. Jeg henger etter en hund på 50 kilo, mens den velter Olav i bakken. Den knurrer mens det biter seg inn i hodet hans, forteller Hestenes.

FRYKTET: Ørjan Hestenes kastet seg i bilen med barna så fort han kunne. Han fryktet at hunden hadde bitt Olav i halsen. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

Heldigvis går det bare sekunder før faren får overtaket på huden.

– Jeg klarer å kaste hunden vekk fra Olav. Da den gjør et nytt forsøk på å bykse mot oss, sparker jeg den vekk, sier faren.

Hunden trekker seg tilbake, og Hestenes snur seg mot sønnen.

Full beredskap på legevakten

– Vi kaster oss inn i bilen. Jeg er helt sikker på at Olav er bitt i halsen, og kjører det bilen er god for i retning akutten, forteller faren.

Faren holder et øye på sønnen i bakspeilet, og ser at det hvite papiret rundt hodet hans blir rødt.

Han ringer legevakten fra bilen, som står i full beredskap når faren smeller opp døren.

– Legene vasker vekk blodet, og får renset sårene. Da ser de at Olav heldigvis ikke ble bitt i halsen. De forteller meg at de tror at dette skal gå bra, sier Hestenes.

Familien kunne igjen trekke pusten, mens Olav ble overflyttet til Førde sykehus for operasjon.

– Helsevesenet gjorde en fantastisk jobb, og operasjonen gikk bra. Kirurgen fortalte i etterkant at Olav var blitt bitt oppimot ti ganger i hodet. Hadde han blitt bitt bare en centimeter lenger ned, så kunne det gått helt galt, sier Hestenes.

BLODIG: Slik så genseren til Olav ut etter hendelsen. Foto: Privat

Hundeierne beklager

Politiet hentet hunden kort tid etter hendelsen og saken blir nå etterforsket mens hunden er i politiets forvaring. Det er enda ikke klart om den skal avlives.