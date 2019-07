Christine Flores (37), mest kjent under artistnavnet Christina Milian, er en amerikansk sanger og skuespiller.

Da hun var 20 år slo hun gjennom med hitlåta «AM to PM».

Babylykke

Søndag kveld, norsk tid, annonserte hun en gladnyhet på bildetjenesten Instagram.

Sammen med sin franske kjæreste, Matt Pokora (33) ved sin side, står hun med et ultralydbilde over magen.

«Ny utgivelse 2020! For en velsignelse!», skriver hun på Instagram-innlegget.

Kjærligheten blomstrer

Selv om 37-åringen nettopp kom ut med en ny singel på musikktjenesten Spotify har hun ikke klart å toppe suksessen hun hadde i tidlig på 2000-tallet. Derimot er hun fremdeles et yndet objekt i amerikanske medier.

I magasinet Hollywood Life åpner hun nemlig opp om sin kjæreste, som hun møtte i 2017.

– Han er ærlig og vi har et veldig godt forhold. Dette er annerledes enn alt annet jeg har erfart tidligere. Jeg er virkelig lykkelig for at universet har ført oss sammen, sa hun til magasinet i mai.

Den 33-år gamle kjæresten er opprinnelig fra Frankrike og til Hollywood Life hintet hun om babyplanene allerede i mai.

– Jeg vil garantert ha et barn til. Jeg vet ikke når det blir, men jeg føler at jeg vil ha to, sa hun til magasinet.

Milian har et barn fra sitt tidligere forhold med den amerikanske rapperen «The Dream», som hun giftet seg med i Las Vegas i 2009.