Den svenske artisten Carola Häggkvist (52) er for tiden på sommerturné.

På søndag spilte hun konsert i Tylösand, en sommerby langs svenskekysten, og det var midt under konserten kjolen til artisten tok fyr.

Fyr og flamme

Carola hadde på seg en lang, rød chiffonkjole. Da hun begynte å synge den kjente låten «Fångad av en stormvind» oppsto det røyk på scenen.

– Kjolen min i chiffon fra London begynte å ryka og jeg sa: Oj er det noen som røyker her, sa hun den svenske avisen Expressen.

Se hendelsen i videoen i toppen av saken.

Erfaren artist

Til tross for dramatikken, som oppstod midt på scenen, tok Carola det hele med fatning. Publikum både lo og sang med om hverandre.

Hun tok en kanne med vann og helte nederst på kjolen samtidig som hun fortsatte å synge «Fångad av en stormvind».

– The show must go on, sa hun til den svenske avisen.