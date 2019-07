Bayern München-trener Niko Kovac er veldig sikker på at de tyske mesterne vil signere Manchester City-stjernen Leroy Sané, det skriver ZDF Sport.

Spanske AS hevder at City allerede har funnet erstatteren for den tyske landslagsspilleren. Valget har falt på Real Sociedads Mikel Oyarzabal. De regjerende Premier League-mesterne skal være villige til å betale klausen på 75 millioner euro for 22-åringen.

Gareth Bale skal være rasende på Real Madrid og president Florentino Perez, etter at de stoppet overgangen til kinesiske Jiangsu Suning, melder The Sun.

Perez mente at waliseren var for verdifull til gå billig til den kinesiske klubben.

Manchester Uniteds jakt på midtbanespillere fortsetter. Etter å ha fått blank nei fra Newcastle angående Sean Longstaff har en annen profilert midtbanespiller åpnet opp for en overgang til Old Trafford. 32 år gamle Blaise Matuidi skal være interessert i en overgang fra Juventus til Manchester United, ifølge Corriere di Torino.

Lilles Nicolas Pépé skal gjennomføre overgangen til Arsenal tirsdag eller onsdag, skriver La Voix Du Nord. Så lenge Paris St-Germain ikke prøver å kapre lynvingen foran The Gunners.

Sky Sports melder at Everton har lagt inn et bud på litt over en halv milliard kroner for Wilfired Zaha. The Toffies skal ikke har tilbudt noe spillere med i avtalen de forsøker å lande med Crystal Palace.

London-klubben vil ha mer penger for ivorianeren og er bekymret for hvordan Everton vil betale for en potensiell overgang for Zaha, skriver Daily Mirror.

En som kan forlate Everton er midtbanespilleren Idrissa Gueye, 29-åringen har blitt observert på flyplassen i Paris og nærmer seg en overgang til PSG, melder RMC Sport.

Liverpools nysignering, 16 år gamle Harvey Elliot fikk noen minutter i treningskampen mot Napoli, nå hevder Liverpool Echo at Klopp har planer om å ha unggutten i førstelaget i stedet for i akademiet.

Liverpools Ryan Kent vil ikke forlate Anfield på et nytt lån, noe som er en smekk i trynet for Rangers som hadde håpet å sikre seg 22-åringen. Det baner vei for en permanent overgang til Aston Villa eller Leeds, ifølge Daily Record.