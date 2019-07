Tammy (21) håper han skal bli løsningen på Chelseas spiss-floke

– Fokuset må være på kollektivet nå. Og hvis du snakker om å score mål, så vet jeg at vi har spillere som Tammy (Abraham), (Olivier) Giroud, Wilian og (Mason) Mount, med flere, som kan score mål, sier manager Frank Lampard om temaet.



Tammy Abraham mener å være klar.

– Jeg er i god form og har kommet til mange sjanser hittil i treningskampene. Forhåpentligvis kan jeg gå inn i sesongen og score litt mål, slik at jeg hjelper klubben på best mulig vis, sier Abraham.

Liker tonen til Lampard

Han er fullstendig klar over at Chelsea havnet langt bak Manchester City og Liverpool på tabellen i fjor. Likevel sier han det klart og tydelig selv:

– Vi er Chelsea Football Club. Glem transfernekten og alt det der. Vi har et veldig godt lag og vi er her for å kjempe om tittelen, melder Abraham foran den kommende sesongen.

For Chelseas del starter det med et brak borte mot Manchester United på Old Trafford. Det blir ilddåpen for Frank Lampard, Chelsea-legenden som er tilbake i London-klubben som manager til Tammy Abrahams store glede.

– Det er litt rart, for jeg ser fortsatt på ham som en spiller. Men han er en veldig god manager også, og jeg er sikker på at han kommer til å bruke erfaringen sin til å hjelpe laget. Så tror jeg han er bra for oss unge spillere. Vi er vokst opp med at spillere som John Terry har tatt oss til side for å gi oss råd. Det samme er det med Frank. Han er ikke bare en trener, men en kompis i tillegg, sier Tammy Abraham.

Lever godt med presset

Han mener utelukkende det er positivt at Lampard har vært spiller i klubben tidligere.

– Jeg liker å tro det. Han forstår alt rundt denne klubbene. Han har gjort det bra hittil hvert fall, sier Abraham.

Enn så lenge er det liten tvil om at Tammy Abraham har stor tro på den kommende sesongen. Og han er heller ikke redd for å legge press på seg selv eller klubben.

– Det er alltid press i fotball. Press får meg bare til å prestere bedre. Jeg spiller for en massiv klubb, men jeg vet hva jeg må gjøre dette året. Jeg må holde hodet nede og håpe at jeg scorer noen mål, sier Tammy Abraham.