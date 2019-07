– Ikke en løsning at europeisk land tar imot et stort antall

Fra år til år

– I 2015 sa du at Norge skulle ta imot 10 000 syriske flyktninger. Hvor mange flyktninger mener du Norge bør ta imot nå?

– Jeg mener det var riktig å gjøre i den ekstraordinære situasjonen. Hadde flere land gjort det på en ordnet måte hadde presset mot Europa blitt mindre. Det klarte Norge bra og fant en god løsning. Nå er det snakk om å ta imot kvoteflyktninger og Norge bør ta imot en andel som er godt planlagt og forberedt, slik at vi kan sikre god integrering.

Regjeringen har nå satt et tak på antall kvoteflyktninger på 3.000, og i regjeringsplattformen heter det at antall kvoteflyktninger reduseres om det kommer mange asylsøkere.

På landsmøtet til Arbeiderpartiet kom det krav fra flere lokallag om at Arbeiderpartiet burde gå inn for flere kvoteflyktninger. Bergen Ap ville at Norge de neste fem årene skal ta imot 5.000 kvoteflyktninger årlig, et antall også fylkeslaget Hordaland Ap sluttet opp om.

Støre sier antallet er noe man må vurdere fra år til år.

– Det må vi se på fra år til år, det må henge sammen med det som er trykket fra Norges grenser. Har vi ikke et opplegg for god integrering, er det en dårlig løsning for de som kommer og dårlig løsning for norsk lokalsamfunn. God integrering må ligge i bånd og da kan Norge ta imot noen fra FNs lister.

– Hvor viktig blir flyktningpolitikken før kommunevalget?

– Jeg tror ikke det blir et stort tema i kommunevalget. Nå er det lite trykk på Norges grenser, det er bra. Det skyldes at de fleste europeiske land har den holdning. Vi skal opprettholde et asylsystem som gir rett til de som er forfulgt til å bli vurdert seriøst i Norge, så må vi ha et godt samspill med kommunene. Har vi kontroll ved grensene så er folks holdning til å ta imot folk tilstede, oppfatter de at det ikke kontroll ved grensene er det mye vanskeligere, svarer Ap-lederen.