Caleb Ewan vant på Champs-Élysées – Edvald Boasson Hagen stivnet

Som så ofte før, ble etappen til Champs-Élysées avgjort i en massespurt.

Der åpnet Edvald Boasson Hagen spurten og gikk mot en seier, men han stivnet på slutten. I stedet var det Caleb Ewan som tok sin andre etappeseier i årets Tour. Boasson Hagen ble til slutt nummer fem.

– Det er utrolig. Da vi kjørte inn på Champs-Élysées, fikk jeg nesten tårer i øynene. Det er en surrealistisk følelse. Jeg kan ikke tro at jeg akkurat vant etappen, sier en ekstatisk Ewan i seiersintervjuet.

Thor Hushovd mener Boasson Hagen gjorde et hederlig forssøk.

– Jeg vil rose Edvald. Han gjorde det helt riktige. Han er nødt til å prøve med en langspurt. Det er sånn han kan slå ryttere som Caleb Ewan.

Boasson Hagen selv følte han hadde en god spurt.

– Vi hadde en plan om å ta mer ansvar fra start, og vi kjørte veldig bra som lag sammen. Jeg tok sjansen og bare klinket til fra siste sving. Jeg hadde god fart ut av svingen, men det er langt oppløp og jeg visste at det var motvind. Men jeg har vært for sent ute før, og nå måtte jeg bare prøve. Så klart er det lett å si i ettertid at det var altfor tidlig, men jeg følte at jeg hadde en bra spurt likevel. Men det hjelper ikke når det ikke blir seier, sier Boasson Hagen til TV 2 rett etter å ha kommet i mål.

VINNEREN: Egan Bernal. Foto: Marco Bertorello VANT POENGTRØYA: Peter Sagan Foto: Gonzalo Fuentes

– Det er et bra spurtfelt her, så da skal man ikke være skuffet. Men så klart er jeg skuffet, men jeg er også litt fornøyd med at jeg klarte å være der jeg var i dag. Jeg er ekstremt fornøyd med laget i dag. Det får vi ta med oss.

Kristoff fikk trøbbel

Alexander Kristoff var ikke å se da spurten nærmet seg, og kom inn som nummer 111, 53 sekunder bak.

– Jeg følte meg egentlig ganske bra i dag i forhold til hvordan jeg har følt meg de siste dagene. Jeg vet ikke om noen kræsjet i meg her borte eller om det var giret som slo seg vrang, men da var det slutt, sier Kristoff.

– Da er det mye sinne og frustrasjon. Da føler jeg alt som kan gå galt, går galt. Det er vel Murphys lov det. Det har vært mye motgang i Touren. Jeg tror noen kom borti, for giret stod helt skjevt. Jeg sparket det tilbake, men vi får se hva som er galt.

Han forteller at han har gjort grep etter å ha følt seg tung de siste dagene.

– Jeg har tatt noen grep, og følte meg friskere i dag, men jeg kan ikke styre hva som skjer med utstyret. Det funket fint på alle rundene, så jeg tror egentlig noen kom borti meg. Det er tight om posisjonene i kampens hete, og da kommer man fort borti. Jeg klarte å trå, men ikke på alle gir. Det var ikke håp.