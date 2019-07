rasende protester i Romania:

Kidnappet jente (15) ringte politiet tre ganger og fortalte hvor hun ble holdt fanget – så ble hun funnet drept

DREPT: Tusenvis demonstrerer mot politiet i Romania etter at 15 år gamle Alexandra ble funnet drept. Foto: AP Photo/Andreea Alexandru

Rasende demonstranter hevder at politiet mangler kompetanse og empati, etter at de ventet 19 timer med å lete etter en jente som selv ringte politiet og fortalte at hun var kidnappet.