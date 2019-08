Norsk VM-profil til PSG

Enda en av de norske VM-spillerne skifter beite, og denne gang er det Karina Sævik som har sikret seg en overgang til en stor utenlandsk klubb.

Mandag ettermiddag kunne TV 2 avsløre at Sævik er klar for den franske klubben. Kort tid etter kom bekreftelsen fra PSG, som opplyser at 23-åringen har skrevet under på en toårskontrakt.

Dermed fortsetter hun karrieren i landet der hun imponerte stort under sitt første seniormesterskap tidligere i sommer.

– Jeg er veldig fornøyd. Litt trøtt og sliten etter hele dagen på sykehus og medisinske tester, men nå gleder jeg meg til å treffe laget, sier Sævik til TV 2 mandag.

Nå ser hun frem til en ny hverdag som proffspiller.

– Det er noe annet å drive med fotball på fulltid, enn å gjøre det hallveis. Nå kan jeg bruke all tiden min på fotballen og har alle muligheter til å utvikle med videre, sier en fornøyd Sævik.



Sævik startet tre av fem kamper for Norge i mesterskapet, blant annet begge i viderespillet, og imponerte stort til tross for manglende rutine fra den øverste scenen forut for VM.

Blant annet leverte hun den målgivende pasningen til Isabell Herlovsens viktige scoring i åttedelsfinalen mot Australia – et mål som i ettertid er brakt frem som et av VMs vakreste.

Hun forteller at interessen fra klubber økte etter VM.



– Det var ikke så mye inder VM, men mer etterpå. Jeg brukte litt tid på å finne agent, istedenfor hvilken klubb. Derfor skjer dette litt sent, forklarer Sævik.



– Det var flere andre klubber som var interessert, men jeg følte at de virkelig ville ha meg her. Det ble bekreftet helt siden jeg kom til Paris, legger hun til.



Har scoret ett av årets vakreste mål i verden

Sævik står nå med åtte A-landskamper, hvorav fire altså kom i VM, og debuterte så sent som i februar i år.

Siden har det gått slag i slag, og hun har også imponert stort i Toppserien denne sesongen. Seks mål på ni kamper er fasiten, inkludert den magiske varianten mot Avaldsnes forut for VM.

Se video: Karina (23) scorer kun fine mål – dette kaller lagvenninnen «en av verdens fineste»

Den franske serien starter igjen 24. august, så Sævik vil ha noen uker til å bli kjent med sine nye lagvenninner før alvoret braker løs i hennes nye fotballhverdag. For Kolbotn sin del betyr overgangen at den medaljejagende klubben mister en av sine største profiler. Laget ligger på 4. plass i Toppserien, kun ti poeng bak Klepp på 2. plass og Sandviken som innehar 3. plassen. Sistnevnte har sågar også en kamp mer spilt.