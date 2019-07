Klemt mellom havnen og et større industriområde, bare 20 minutter fra den greske hovedstaden, ligger flyktningleiren Skaramagas.

Her bor 2500 mennesker fordelt på 447 containere. De fleste er familier fra Afghanistan og Syria, men leiren har også enslige mindreårige flyktninger.

Nesten alle har kommet med båt fra Tyrkia, en reise ikke alle overlever.

60 lik skylt på land

På torsdag kantret et skip med rundt 300 migranter utenfor Libya. 150 av disse antas å ha druknet. Det er det dødeligste forliset hittil i år.

60 lik har de siste dagene skylt i land nord-vest i Libya.

– Situasjonen for flyktningene og de andre migrantene som befinner seg rundt Middelhavet er nå kritisk, sier forsker Cathrine Talleraas til TV 2.

Hun forteller at det er forventet over 100.000 migranter over Middelhavet i løpet av 2019.

– Selv om det er færre som reiser over Middelhavet, er andelen som drukner høyere enn før. Når flere havner i Sør-Europa stenger havnene sine, er det blitt vanskeligere å drive nød- og redningsarbeid. Det er derfor blitt farligere å reise, sier Talleraas.

SKARAMAGAS: Her, mellom havnen og et industriområde, ligger flyktningleiren Skaramagas. 2500 mennesker bor her, fordelt på 447 containere. Foto: Erlend Vikene

– Krisen er ikke over

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er minst 686 migranter omkommet eller savnet i Middelhavet så langt i år. De som overlever den farlige reisen over Middelhavet møter nye utfordringer i overfylte flyktningleirer.

Hittil i år har det kommet nærmere 40.000 migranter til Europa. Nesten halvparten av disse kommer i land i Hellas.

Rebecka Misje, moren Benedikte Misje Takle og broren Bendik Misje fra Bergen har startet organisasjonen Ohana for å hjelpe flyktninger i Hellas.

– Dette er vår 15. tur på tre og et halvt år, sier Rebecka Misje til TV 2.

De tre brenner for å hjelpe migranter og flyktninger som er i en håpløs situasjon i Hellas.

– Det vi driver med er nødhjelp. Flyktningene lever under kummerlige forhold og mangler klær, sko og bleier. Egentlig det meste. Folk hjemme tror flyktningkrisen er over. Det er den ikke, sier Benedikte.

FRIVILLIG: Rebecka Misje fra Bergen har reist 15 ganger til Hellas for å hjelpe flyktninger. Her får Samir en etterlengtet klem. Foto: Erlend Vikene

Livet på vent

TV 2 får ikke lov av greske myndigheter til å være med inn i leiren, men familien Misje forteller om svært stusselige forhold.

– Det er likevel usikkerheten og ventingen som er verst for dem. Flere familier har av ventet i flere år. Livet er satt på vent, sier Rebecka.

USIKKER FREMTID: I dag vokser mange flyktningsbarn opp i leirer i Hellas. De går på gresk skole, men foreldrene får ikke arbeide hvitt. Foto: Erlend Vikene.

Hun får støtte fra italienske Giulia Perazzini, som jobber for den norske organisasjonen Dråpen i Havet i Skaramagas.

– Ventingen går hardt ut over den mentale helsen til migrantene. I snitt bor familiene her i to til tre år. Noen av de som har kommet i 2019, har fått asylintervju først i 2023, sier Perazzini.

Hadde det ikke vært for frivillige som brenner for å hjelpe, hadde ikke de som bor i leirene hatt noe særlig å gå til i hverdagen i de overbefolkede leirene.