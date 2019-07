Liverpool (borte), Newcastle (hjemme), Chelsea (hjemme), West Ham (borte) og Manchester City (hjemme).

Det er Tettey og Norwichs fem første kamper etter opprykket fra Championship.

Med andre ord: De får øyeblikkelig brynet seg på Champions League-mesteren, Premier League-mesteren og Europa League-mesteren.

– Jeg husker jeg så de første fem kampene. Da var jeg bare sånn: «Er det kødd, eller?», sier Tettey til TV 2, og bryter ut i latter.

– Men det var ikke noe tull, følger han raskt opp.

33-åringen er krystallklar på at kampene mot Newcastle og West Ham skal vinnes, men gir de tre andre merkelappen «bonuskamper.»

Forklaringen hans er slik: Møter du lag som du på papiret skal kunne slå og er rundt deg på tabellen, har du presset på deg. Men møter du for eksempel Manchester City borte, kan du spille med lave skuldre. For da har ingen troen på deg.

– Vinner du eller tar poeng i de kampene, er det en bonus, mener Tettey.

Farsrolle i laget

Tettey er nå klar for sin fjerde sesong i Premier League etter overgangen fra Rennes i 2012. Denne gangen som en av de mest rutinerte spillerne i stallen.

Blant spillerne som fikk spilletid i Championship forrige sesong, er 33-åringen den eldste. Tettey medgir at han ikke kommer til å spille hver helg, men at han uansett har en viktig rolle som mentor i en ung Norwich-tropp.

Han er dessuten en av dem som kan bli valgt som kaptein når Grant Hanley ikke er tilgjengelig.

– Han (manageren, journ. anm) har én kaptein og fem-seks visekapteiner. Det er vi som tar tak i ting hvis vi føler at det ikke går så bra, eller at vi trenger å ta tak i noe. Og hvis manageren har noe, blir vi kalt inn til ham, forteller trønderen.

SUKSESSTRENER: Daniel Farke ledet Norwich til Championship-tittelen forrige sesong. – Han spiller en fotball som er fremtidens fotball, sier Alexander Tettey om sjefen. Foto: Ben Stansall

Hylles av sjefen

Tyske Daniel Farke, som har en fortid som sjef for Borussia Dortmunds reservelag, tok over Norwich foran 2017/18-sesongen.

Tettey forteller om en manager som stiller knallharde krav. Gir en ikke 100 prosent hver dag, får en ikke spille, skal en tro trønderen.

– Soving, trening og alt du gjør blir tatt opp og sett på. Som alle topptrenere er han krevende, beskriver Tettey.

Selv er 42 år gamle Farke full av lovord om sin norske elev.

– Alex er definitivt en av våre ledere. Det var ingen tilfeldighet at han ganske ofte var kaptein forrige sesong. Han er en av de mest erfarne, og har alltid en god innstilling. Han leder de unge ute på banen, og til og med utenfor banen når han er skadet eller utilgjengelig. Vi er utrolig glade for at vi har ham, sier Farke til TV 2.

Norwichs ligaåpning mot Liverpool ser du på TV 2 Sport Premium eller Sumo. Kampen spilles fredag 9. august.