Ole Gunnar Solskjær har vært klar på at Sean Longstaff er svært høyt oppe på ønskelisten over spillere han vil hente i sommervinduet.

Manchester United-manageren ønsker å fornye laget med yngre spillere, tempo og energi - noe han mener Longstaff har.

Men det ser ut som Solskjær må stryke 21-åringen fra listen. Newcastle har dermed ingen planer om å la Longstaff gå.

– Beskjeden jeg vil gi er at han ikke er til salgs, sier Newcastle-eier Mike Ashley til Daily Mail.

– Hvis man har en spiller som Sean, beholder man ham, legger han til.

Også manager Steve Bruce er klar og tydelig på hva planene rundt Longstaff er og setter Solskjær og United på plass.

– Du har aldri lyst til å miste dine beste unge spillere og jeg mener vi har gjort det rimelig klart at vi ikke kommer til å gjøre det, understreker Bruce til Sky Sports.

Sean Longstaff. Foto: Lindsey Parnaby

Ifølge Sky Sports har Longstaff selv håpet på å få en mulighet til å snakke med United, men han forstår dersom Newcastle ikke vil selge ham og er helt og holdent forpliktet til klubben.

Longstaff er for øyeblikket ute med en kneskade, som har gjort at han har mistet en del av sesongoppkjøringen.

Midtbanespilleren spilte ni kamper for Newcastle forrige sesong, og flere fikk øynene opp for 21-åringen, deriblant Solskjær. I desember skrev Longstaff under på en fireårskontrakt med Newcastle.

– Vi fokuserer på Sean nå og på å få kneet hans i orden. Han har hatt ti-elleve treningsøkter siden han skadet kneet, sier Bruce og legger til:

– Jeg gjentar det eieren av klubben sa, han er ikke til salgs.