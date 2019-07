De siste dagene har det vært klart at noe ikke har vært som det skal i UAE-laget, som blant andre Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm er en del av.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd har, basert på sine kilder, en klar formening om hvorfor UAE har underprestert i årets Tour.

– Konklusjonen skal være at de ikke fornøyd med sportsdrikken, som gjør at kroppen tar til seg for mye væske. Da binder kroppen til seg den væsken som blir to-tre-fire kilo for mye, og da blir det tungt å få kroppen til å fungere hundre prosent, sier Hushovd.

– Total mangel på ledelse

Johan Kaggestad reagerer kraftig på opplysningene kollegaen kommer med.

– Hvis det er riktig er det helt høl i huet. Å gå inn i årets viktigste sykkelritt og begynne med noe nytt de ikke har prøvd før, er totalt bortetap altså. Du må kjøre på det du er vant til å kjøre på, og er trygg på. Det kan ikke komme inn noen tullinger med noe nytt som skal revolusjonere verden. Det er uprofesjonelt av UAE. Det er totalt mangel på ledelse, mener Kaggestad.

– Det er litt rart i all type toppidrett, at når du kommer til de største arrangementene kommer leverandører med noe nytt som skal promoteres og markedsføres, og da slår det ofte feil, sier Hushovd.

UAEs marked-, kommunikasjon- og sponsorsjef, Andrea Agostini sier følgende om reaksjonen til Hushovd og Kaggestad.

– Vi har ikke hatt noe problem med energidrikken vår. Vi vil gjøre en evaluering internt og undersøke hvorfor Kristoff ikke presterte som vi hadde håpet, sier Agostini til TV 2.

– Det kan ha vært grunnen til at jeg har følt meg dårlig

Både Kristoff, Bystrøm og Dan Martin har de siste dagene uttalt at de ikke har følt seg bra, uten å ville avsløre sine egen teorier i media.

Sven Erik Bystrøm innrømmer at han har gått opp i vekt under rittet, men vil ikke konkludere med at laget har gått på en ernæringssmell.

– Jeg tror det er litt for tidlig å si. Vi må nesten evaluere hva som har skjedd nå i etterkant. Hadde det vært så lett, så kunne vi bare skiftet det ut. Det er nok litt mer sammensatt enn som så. Jeg tror vi kan komme styrket ut av dette Tour de France.

– Er det litt rart at alle på laget har sett litt tunge og daffe ut?

– Det er litt rart. Nå føler jeg det er tidlig å konkludere med hva som har gått galt. Vi må se hva som har gått galt, sier Bystrøm.