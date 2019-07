Etter rekordvarme i flere dager får deler av landet et sommerlig tordenvær søndag kveld. Et kraftig tordensystem ligger over Gøteborg og Danmark, og dette er nå på vei inn mot Norge.

Allerede søndag ettermiddag er tordenskyene inne over Sør-Norge, og de vil trolig tilta.

– Tordenskyene har en vestlig retning, så det blir Agder og Rogaland som kommer til å merke dette mest, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Frode Håvik Korneliussen, til TV 2.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå for områdene Agder og Telemark. Det forventes kraftige regn- og haglbyger sammen med tordenværet.

Varsel på gult nivå i #Agder og #Telemark. Søndag ettermiddag og kveld ventes kraftige regn- og haglbyger med torden. Det ventes omkring 20mm/t. Det kan også komme lokalt kraftige vindkast i forbindelse med bygene. pic.twitter.com/DmZLpAAu0Z — Meteorologene (@Meteorologene) July 28, 2019

Selv om tordenskyene kan legge en demper på temperaturen, kommer det fortsatt til å være godt og varmt i landet et par dager til.

Varmt, men ustabilt

Meteorologene sitter fortsatt og følger med på om enda flere temperaturrekorder kan bli slått. Nærmest ligger Mosjøen i Nordland – der har det vært 34 grader søndag.

– Det kan bli 30 grader flere steder noen steder mandag. Men høytrykket over oss blir litt mer ustabilt og det kan gi oss noe nedbør og tordenbyger.

Fra tirsdag ettermiddag kommer det kjølig luft med fare for kraftige tordenbyger og nedbør på Vestlandet, og kraftige vindkast i forbindelse med bygene.

Lynsesong

60 prosent av alle skader etter lynnedslag i Norge skjer i ukene som ligger foran oss. Ifølge tall fra Finans Norge koster dette oss flere titalls millioner kroner hvert år.

Øystein Øren i Frende Forsikring er brannekspert. I en pressemelding sier han at lynet kan skade alt som er koblet til en stikkontakt.

– Det betyr at en lader som står i veggen kan bli ødelagt selv om mobilen din står på lading, sier branneksperten. Han ber derfor nordmenn huske på å trekke ut ladere fra støpselet når det smeller som verst.

TVer, internett-rutere og PCer er spesielt utsatt, så det kan være lurt å trekke ut kontakten.

Temperaturskifte onsdag

Den store temperaturendringen kommer imidlertid onsdag. Temperaturen synker betraktelig, og to møtende nedbørsområder gir risiko for voldsom nedbør.

– Prognosen vingler litt for hvor denne fronten vil treffe, så dette er noe vi må følge med på, sier Korneliussen.