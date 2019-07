Ap-topp Ingvild Kjerkol hadde halsbetennelse – våknet opp og var lam i halve ansiktet

Ingvild Kjerkol er kjent som en av Arbeiderpartiets mest markante politikere på Stortinget, og er partiets helsepolitiske talsperson.

Denne sommeren var det hun som måtte ha hjelp av helsevesenet.

11. juli våknet hun opp på ferie i Sardinia og var lam i halve ansiktet.

– Dette er heldigvis mer ubehagelig enn alvorlig, Jeg blir bedre og bedre dag for dag i sommervarmen i nydelige Trøndelag, skriver Kjerkol i en tekstmelding til TV 2.

Kjerkol ble rammet av en ansiktslammelse kalt «Bells parese».

Om lag 1 av 60 personer får diagnosen, ifølge Helsebiblioteket.

– Mange har i dag fortalt meg at de har hatt samme sykdom og blitt bra, men noen får også et litt varig slappere ansikt. Hos noen gikk bedringen raskt, hos andre har det tatt opp imot ett år, skriver Ap-politikeren.

Hun ønsker ikke å gi noe intervju, men har skrevet om opplevelsen på Facebook og gitt TV 2 tillatelse til å gjengi innlegget.

Det var VG som først omtalte saken.

Startet med halsbetennelse

Kjerkol skriver på Facebook at ektemannen ba henne gjøre en rekke øvelser for å sjekke at det ikke var hjerneslag.

«Etter å ha gjort den nødvendige akrobatikken som min kjære og bekymra ektemann påla meg: PRATE - SMILE - LØFTE, stupe hodekråke og danse litt for å være helt sikker, konkluderte vi sammen med at dette ikke var et hjerneslag. Og så begynte vi å Google og ringte hjem til fastlegen og til mamma», skriver Kjerkol.

Hun skriver at det var en halsbetennelse som var bakgrunnen for lammelsen.

LANDSMØTE: Ingvild Kjerkol under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo. Foto: Pedersen, Terje

«Det som begynte som en halsbetennelse hadde blitt til en Bells parese - altså en lammelse i halve ansiktet, fordi nerven som styrer ansiktsmusklene og bor i en trang beinkanal bak øret, svulmer opp og svekkes som følge av en infeksjon i kroppen. I tillegg til lammelsen fikk jeg synsforstyrrelser, smerter i ansiktet, i hodet og bak øret der det også dannet seg en kul».

Måte teipe igjen øyet

Ap-politikeren skriver videre at hun har fått «en drøss med medisiner og er på bedringens vei».

«Årets ferie ble gjennomført med smak i halve munnen, et øye som ikke ville lukke seg helt og derfor måtte tapes igjen om natta, og sugerør for å unngå den verste siklinga. Bagateller egentlig».

Kjerkol forteller at hun har fått igjen noen rynker i pannen og at smertene er på vei tilbake.