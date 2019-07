Demonstrantene, mange av dem kledd i svart og iført gule hjelmer, skulle etter planen gå gjennom det historiske Sheung Wan-distriktet, som er populært blant turister, men politiet avslo søknaden.

Tok stilling i gate

Tusener av demonstranter samlet seg da i en park og la deretter av gårde langs en av Hongkongs hovedgater i retning politihovedkvarteret og et butikkstrøk.

Flere steder kom det til sammenstøt med politiet, som brukte tåregass mot demonstrantene, som bygde barrikader.

Skadet

Lørdag ble minst ni mennesker skadd da politiet tok i bruk tåregass og gummikuler mot tusenvis av demonstranter i Hongkong.

Hongkong har vært preget av massive protester siden juni, og millioner av innbyggere har demonstrert fredelig mot den Beijing-vennlige regjeringen.

Demonstrasjonene rettet seg først mot et omstridt lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble til slutt trukket, men demonstrasjonene mot myndighetene har fortsatt.

Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997.