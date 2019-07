Før helgen virket det som om det kun var formaliteter som gjensto før Gareth Bale var Jiangsu Suning-spiller.

Men nå melder BBC og Telegraph at Real Madrid og president Florentino Perez har satt en stopper for overgangen.

Klubbpresidenten skal ha innsett at Bale er en altfor verdifull spiller til at han kan få dra på billigsalg.

I den kinesiske klubben var Bale forespeilet en ukelønn på godt over svimlende ti millioner kroner.

Men kinesiske klubber skal ikke være villig til å betale mye i overgangssum, grunnet den hjemlige regelen som medfører at de må betale 100 prosent av kjøpssummen i skatt.

Overgangssvinduet i Kina stenger allerede onsdag kommende uke.

Og det har vært få andre beilere, grunnet den tidligere Tottenham-spillerens astronomiske lønnskrav.

Trener Zinèdine Zidane har tidligere uttalt at det ville være best for alle parter hvis Bale fant seg en ny klubb så fort som mulig, men franskmannen har senere modifisert de uttalelsene.

Og kanskje har Real Madrid innsett at waliseren kan bli en viktig bidragsyter denne sesongen, tross alt.

Resultatene i sesongoppkjøringen har vært mildt sagt begredelige, og det toppet seg med 3-7-tapet overfor erkerival Atlético Madrid i helgen. Bale har imidlertid vært et frisk pust de gangene han har fått sjansen, så også mot Atleti.

Nå kan det virke som om 30-åringen vil bli i den spanske hovedstaden, men siste ord i en av sommerens store melodrama, er nok ikke sagt.