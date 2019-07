Lørdag var det strålende vær i store deler av Norge. Blant annet i Åmot i Modum.

Dette utnyttet kameratgjengen til det fulle, og tilbrakte hele dagen ved en gapahuk på svaberget ved Dødevika i Åmot.

– Vi badet og koste oss, det var en perfekt sommerdag. Vi har badet på denne badeplassen alene siden vi var 10 år gamle, og ville aldri trodd at noe kunne skje der. Så ble dagen snudd til et mareritt, sier Jon Anders Vollan (22) til TV 2.

For en av kameratene, Kristoffer Skretteberg Syvertsen (24), kom ikke opp fra vannet igjen etter å ha badet.

– Vi lette over alt på land. Til slutt dro jeg hjem til ham i et håp om at han hadde dratt dit, men da jeg ikke fant ham der og kom tilbake, hadde de andre ringt nødetatene, sier Vollan.

Funnet

Dykkere og redningsarbeidere kom raskt til stedet.

– Men det føltes selvfølgelig som en evighet for oss som sto der og ventet. Det var helt uvirkelig, sier Jonas Essaih (22).

40 minutter etter at nødetatene ble kontaktet, ble kameraten deres funnet under vann.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, uten at det lyktes.

– Det er så merkelig. Dette kommer nok ikke til å gå helt opp for meg før hverdagen begynner igjen. Vi var alltid med Kristoffer. Det er en av gutta som mangler nå, og jeg klarer ikke se for meg hvordan ting blir uten ham, sier Hans Petter Trondsen (23).

BADET: Her badet gjengen lørdag kveld. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

– Vi venter fortsatt på at han skal komme rundt svingen her, sier Jan Victor Andresen (22).

De fire kompisene tilbrakte søndag ettermiddag i Åmot Kirke. Kirken var åpnet for dem som ønsket å samles der.

– Det er fint å samles, å være sammen. Det gjør det litt mindre tungt. Det er også fint å se hvor mange som bryr seg og som var glad i Kristoffer, sier Trondsen.

– Alle likte ham

Og de fire kameratene er ikke i tvil om hvorfor så mange bryr seg etter den forferdelige ulykken.

– Kristoffer var en sånn som alle likte. Alltid blid, veldig sprek, en skikkelig fyr. En god venn, sier de.

Dette er også inntrykket både ordføreren og presten har av den avdøde 24-åringen.

– Det er nå en arbeidsplass som må finne ut hvordan de skal gjøre det videre uten en kollega, det er venner som må finne en hverdag uten en venn, og det er en familie som må finne en måte å leve videre på uten det kjæreste de har, sier prest Runar Liodden i Åmot Kirke.

– Han var et forbilde for mange. Positiv, i svært god fysisk form, en kjekk fyr, sier ordfører Ståle Versland til TV 2.