Se innspurten til Christiansen i vinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

22-åringen satte ny nordisk rekord da han svømte inn på tiden 14.45,35.

Det er fire sekunder bedre enn hans tidligere norske rekord, og om lag ett sekund raskere enn den nordiske rekorden.

– Han har virkelig overgått seg selv, sa NRKs ekspertkommentator Aleksander Hetland.

Rekordtiden holdt imidlertid bare til femteplass.

Landslagstreneren rørt

Tidligere denne uken vant Christiansen sølv på 800 meter fri, som er hans beste distanse. Det var Norges første medalje i et langbane-VM siden Alexander Dale Oen i 2011.

19 år gamle Ingeborg Vassbakk Løyning har også hatt et strålende mesterskap med tre norske rekorder. Landslagstreneren Petter Løvberg er strålende fornøyd etter mesterskapet.

– Det er kjempeinspirerende det Henrik gjør her, og virkelig ros til Ingeborg som kommer som debutant. Vi har et utrolig ungt lag, og har veldig grunn til å være fornøyd med hele sesongen. Nå skaper det inspirasjon til hele Svømme-Norge videre frem mot OL, sier Løvberg i et intervju vist på NRK.

– Henrik Christiansen er andre norske mann til å ta medalje i et langbane-VM siden Alexander Dale Oens gull i Shanghai i 2011. Når du tenker på den kvelden, hvilke følelser får du da?

– Det er ..., svarer en tydelig rørt Løvberg, som kjemper mot tårene.

– Det er tungt å tenke på. Det er en del år siden vi opplevde den utrolige lykken med Alex. Så det at vi har gjenreist norsk svømming, tror jeg Alex ville vært veldig stolt av, fortsetter landslagstreneren.

Wellbrock vant

Italieneren Gregorio Paltrinieri var storfavoritt før finalen, men fikk knallhard kamp av ukrainske Mykhajlo Romantsjuk og tyske Florian Wellbrock.

Da gikk det altfor raskt i tet til at det norske håpet kunne klare å holde følge.

Wellbrock vant til til slutt med tiden 14.36,54. Romantsjuk fulgte ett sekund bak, mens Paltrinieri vant bronsen.

– Det her er et tøft heat. Tre stykk runder 14.40, og det er sinnssykt. 14.45 er en veldig god tid, men jeg hadde kanskje lyst til å svømme litt raskere, sier Christiansen i et intervju vist på NRK.