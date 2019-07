Insigne herjet – Svak opptreden av Liverpool

Liverpool - Napoli 0-3 (0-2)

Se Insigne herje i første omgang i vinduet øverst!

Det ble nok en nedtur i treningskamp for Liverpool da de møtte Napoli i Edinburgh.

Mens Lorenzo Insigne herjet på gressmatten i Skottland, viste Liverpool tendenser til ubalanse både bakover og fremover på banen.

– Til slutt står det 3-0 på tavlen til Napoli. Det betyr ti baklengs på de siste fire treningskampene for Liverpool. De skapte forsvinnende lite fremover også i dag. Jürgen Klopp kommer nok til å legge seg og drømme om at Salah og Firmino er tilbake på trening denne uken. Mané kommer om ikke så lenge han også, så da blir det et helt annet offensivt arsenal Liverpool har å slå i fra seg med, oppsummerer TV 2s kommentator Peder Mørtvedt etter kampslutt.

Klopp: – Det er ikke bra

Sesongoppkjøringen har vært langt annet enn perfekt for Liverpool, med tap for både Borussia Dortmund og Sevilla og uavgjort mot Sporting Lisboa.

– Det var to veldig forskjellige sider av kampen, én var veldig positiv: Atmosfæren. Den var fantastisk. Den mindre positive siden var kampen. Starten og slutten var bra, men det var det, sier Jürgen Klopp etter kampen, ifølge Goal.

Suksessmanageren mener at Liverpool slapp inn to enkle mål, og maner elevene sine til å forsvare seg bedre og ikke miste ballen så enkelt.

– Vi har en uke til på oss til å få skarpheten tilbake, men vi er nødt til å ta bedre valg. Det var ikke bra, så klart. Vi har tapt noen kamper. Vi skal prøve å lære av dem, og jeg er ganske sikker på at vi vil spille bedre når det er nødvendig, sier han.

Etter kampen får Klopp støtte av managerkollega Carlo Ancelotti.

– Liverpool kommer garantert til å være med i kampen i Champions League og Premier League. De har kvaliteten til å vinne. De mangler deres tre viktigste spillere, så du kan ikke felle en dom over dem nå, mener Napoli-manageren, ifølge Mirror.

Insigne-show

17 minutter ut i første omgang tok Insigne med seg ballen og stormet mot mål. Liverpools forsvarsrekke rygget og Insigne plasserte ballen ved lengste stolpe. Dermed sto det 0-1 til Napoli.

Litt over ti minutter senere markerte Insigne seg igjen da han serverte Arkadiusz Milik som sendte ballen i nettmaskene bak en sjanseløs Simon Mignolet. 0-2 til Napoli og Liverpool fortsatte å slippe inn mål i årets sesongoppkjøring.