The Sun skriver at Real Madrid vil gi et bud på 1,6 milliarder kroner for Paul Pogba etter at salget av Gareth Bale er gjennomført. Pogbas bror Mathias støtter overgangen dersom det skulle bli en realitet. – Han kan hjelpe hvilket som helst lag, hvis han spiller for Madrid, vil han hjelpe Madrid. Jeg ønsker det beste for min bror, og hvis han mener Real Madrid er det beste laget for ham, vil han dra, har han uttalt til AS.

Mens Romelu Lukaku kan ha hintet om at han er på vei bort fra Manchester United, da han publiserte et bilde på Twitter med sin agent. Det melder Manchester Evening News.

Mens Manchester United er ifølge spanske Sport svært nære å signere midtbanespiller Bruno Fernandes fra Sporting Lisboa. United betaler 750 millioner kroner for Fernandes.

Frank Lampard har sagt til midtbaneduoen Tiemoue Bakayoko og Danny Drinkwater at de kan forlate Chelsea.

Leicester-manager Brendan Rodgers forteller at klubben ikke har mottatt et godt nok bud på Harry Maguire. Både Manchester United og Manchester City er interessert i forsvareren, men Rodgers sier både klubben og Maguire tar situasjonen med knusende ro.

Ifølge The Sun skal Sir Alex Ferguson ha et ønske om at Manchester United skal signere Aston Villas John McGinn. Midtbanespillerens bestefar skal være en nær venn av Ferguson.

Wolverhampton er i prinsippet enige med AC Milan om signeringen av Patrick Cutrone. Det melder Express og Star.

Både Queens Park Rangers og Nottingham Forest har gitt bud på Aberdeens forsvarsspiller Scott McKenna. Men klubben har avslått begge bud og vil vente til de får et som er godt nok. Det melder Daily Record.

Dani Alves (36) er fremdeles på jakt etter en ny klubb. Den tidligere Barcelona og Paris Saint-Germain-spilleren bruker nå Instagram for å finne en ny jobb, følge AS.

Andre Schurrle som var på lån i Fulham forrige sesong, er på vei til Spartak Moscow fra Borussia Dortmund, melder Bild.