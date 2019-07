Frykter flere skal dø av drukning – ber deg følge disse rådene

Hele Norge har fått smake på finværet den siste uken, og folk har strømmet til strand og vann.

– Når det er varmt vær trekker folk mot havet. Selv om sjøen er noe av det fineste vi har, kan den også være farlig, minner kommunikasjonsrådgiver Eigil Andersen i Redningsselskapet.

Bare det siste døgnet har tre personer omkommet i drukningsulykker i Norge. Det får brannvesenet i Oslo til å reagere.

«Nå har det vært uvanlig mange drukninger med omkomne i Norge. Brannvesenet frykter at det kan bli flere ulykker», skriver sentralen på Twitter.

Sammen med Redningsselskapet kommer de med en rekke råd for hvordan man skal forebygge denne typen ulykker.

VIKTIG! Nå har det vært uvanlig mange drukninger med omkomne i Norge. Brannvesenet frykter at det kan bli flere ulykker. Ring nødnummer 110 ved drukning, da får brannvesenets redningsdykkere raskest beskjed. Viktig at man husker eller markerer stedet der personen sist er sett! — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) July 28, 2019

Legg bort mobilen

Oslo 110-sentralen er klare på hvordan man kan forebygge drukningsulykker.

– Vår erfaring er at redningsvester redder liv, og de må alltid må brukes i båt og av badende som ikke kan svømme, opplyser Oslo Brannvesen.

I tillegg har de tre nøkkelregler de oppfordrer alle til å følge.

– Aldri bad alene, følg med på de som bader, særlig barn og legg bort mobilen!

Risikosport i fylla

I sommer har Røde Kors også advart når det gjelder bading og alkohol, spesielt i forbindelse med festivaler.

Organisasjonen trekker frem at de i de senere årene har sett flere eksempler på mennesker som har kommet ut for badeuhell som kunne vært unngått om de ikke hadde vært beruset.

– Vurderingsevnen både når det gjelder dybde, vanntemperatur og muligheten for å komme seg opp av vannet, svekkes med alkoholinntak. Rådet er klart: Ikke bad når du er beruset. For menn vil jeg understreke at å urinere fra bryggekanten eller fra ripa av en båt - det er risikosport i fylla, sier Sven Bruun, nestleder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i en pressemelding.

Løft blikket

Redningsselskapet forklarer at drukningsulykker gjerne er stille ulykker. Det betyr at mennesker som drukner sjeldent veiver med armene eller roper om hjelp.

– Derfor er det spesielt viktig at folk løfter blikket og følger med på stranda, slik at man kan agere raskt om uhellet skulle være ute. På strender der det er mye folk, blir den enkelte person liten og usynlig. På slike steder er det spesielt viktig å følge med på folk rundt seg, sier Eigil Andersen i Redningsselskapet.

Han forteller at det første du skal gjøre i en nødsituasjon er å ringe nødnummeret.

– Deretter er det viktig å få med andre som kan hjelpe deg, slik at dere også kan passe på hverandre. Man skal aldri forsøke å gjennomføre en redningsaksjon alene, sier Andersen.