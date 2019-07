Meldingen om saken kom klokka fire, ifølge Innlandet politidistrikt.

– Vi fikk inn en melding om at en person lå skadd under Gjøviktunnelen. Vedkommende kan ha falt flere meter fra over tunnelen. Vedkommende var ikke kontaktbar og ble hardt skadd i ulykken, operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt.

Personen ble kjørt til sykehuset i Gjøvik og Gjøvik politistasjon følger opp forholdet.

– Det er ikke mistanke om et straffbart forhold, kun en ulykke, understreker politiet.

