Milliardene triller inn. Profitten er større enn man kan drømme om i de fleste bransjer. De vasser i penger, luksus og flyr privatjet. Helt til de blir avslørt.

Og nå er det slutt for et velorganisert narkotikakartell styrt fra Øst-Europa. I årevis har den kriminelle organisasjonen med røtter i flere Balkan-land, smuglet tonnevis av kokain og narkotika fra Sør-Amerika til Europa i private jetfly.

«Operation Familia»

KOKAINFLY: Politiets egne bilder viser et av de privat jetflyene brukt til smugling. I dette flyet ble det beslaglagt tilsammen 600 kilogram. Foto: Staatsanwaltschaft Basel-Stadt / AFP

I en pressemelding bekrefter Europol at 16 personer ble arrestert i det som er kalt «Operation Familia». 11 i Europa, 5 arrestert i Asia.

Det er beslaglagt over et tonn med kokain og 2 millioner euro i kontanter. En sentral person i nettverket skal være arrestert i Sveits, hvor politiet beslagla 600 kilo med kokain om bord i et privatfly. Ifølge politikilder skal dette være historiens største narkobeslag gjort i et fly på det europeiske kontinent.

Bruk av privatfly har sørget for at en gjeng tunge kriminelle har smuglet og omsatt tonnevis med kokain de siste årene. Uten å bli tatt.

Kokainbeslagene opp i Norge

I samme periode er det verd å merke seg at flere europeiske land sett en økning i beslag av kokain. Også i Norge hvor tallet på narkosaker har vært nedadgående de siste årene, snudde det i 2018 da det ble registrert en økning i kokainbeslagene, i følge politiet..

Det hvite pulveret er velkjent også i Norge, men ble for alvor først introdusert for fullt i slutten av 70-årene da colombianske smuglere eksporterte hundrevis av tonn til USA.

Økning i Norge

Men unntak av kokain hvor det ble gjort drøyt 1300 beslag i 2018. Og beslaglagt mengde økte med 8 prosent fra 2017 til 2018, viser narkotikastatistikken til politiet. Samtidig opplyser norsk politi at styrkegraden har økt betraktelig de siste årene.

Pablo Escobar og «El Chapo» er nærmest å regne som legender og var på mange måter mer «synlige» i sine aktive perioder. Det Balkan-styrte kartellet har derimot opptrådt mer diskret og gått under radaren lenge, inntil nylig da et omfattende politisamarbeid over tre kontinenter resultert i beslag og arrestasjoner.

STAPPFULLE: Operation "Familia" som ble koordinert av EU's politimyndighet Europol, amerikanske Drug Enforcement Administration (DEA) beslagla 603 kg kokain stappet i kofferter funnet i et privatfly. Foto: Staatsanwaltschaft Basel-Stadt / AFP

I beste Pablo Escobar-stil brukte de private jetfly til å frakte kokainen rundt i verden. Fra Sør-Amerika og til Europa.

Foruten å smugler pulver til en rekke europeiske land, var nettverket i følge Europol ferd med å etablere en smuglerrute fra Asia til Australia.

Brukte også skip

I Hong Kong ble kokain på drøyt 420 kilo fra Balkan-nettverket beslaglagt av tollere før det etter planen skulle sendes videre med skip til Australia.

KNUST NETTVERK: Sjef for narkotikaenheten i Europol, Les Fiander, presenterer fakta på en pressekonferanse i Zagreb og mener politiet nå har tatt ut knust et av Europas dominerende narkotikanettverk. Foto: Stringer / AFP

Kroatisk politi skal ha vært sentrale i etterforskningen som inkluderte politisamarbeid på kryss og tvers av kloden. Arbeidet med å avsløre nettverket startet tidlig i 2018. Og så ble blant annet Drug Enforcement Agency (DEA) fra USA og Europol koblet på.

Etterforskningen avslørte at Balkan-nettverket samarbeidet med kriminelle grupperinger, blant annet i flere EU-land. Foruten å koordinere smuglinger ved bruk av privatfly, var nettverket også aktive brukere av skip.