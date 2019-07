Sandberg sier maktkampen i Frp vil fortsette: – Siv Jensen er fortvilet

Per Sandberg har den siste tiden kommet med krasse uttalelser mot flere toppolitikere i Frp.

Han sier det pågår en maktkamp i partiet.

Lørdag kunne TV 2 fortelle at flere fylkesledere har sett seg lei av Sandbergs uttalelser og angrep på partifeller.

Sandberg har blant annet omtalt Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen som «to inkompetente krigshissere» i Dagbladet, og han har sagt til TV 2 at Carl I. Hagen «er stappfull av fordommer».

– Ethvert annet medlem i Frp hadde mistet medlemskapet, sa Frps fylkesleder i Oslo, Tone Ims Larssen, til TV 2 lørdag.

I partiets retningslinjer står det at «man alltid omtaler sine partikolleger i sømmelige, respektfulle og høflige former». I partiets vedtekter står det at et medlem som har brutt partiets retningslinjer «kan fratas sitt medlemskap enten permanent eller for en tidsavgrenset periode».

Sandberg: – Siv Jensen er fortvilet

Sandberg har vært blant Siv Jensens nærmeste i en årrekke.

Han sier han har hatt samtaler med Jensen og forteller at partilederen ikke er fornøyd.

– Siv Jensen er fortvilet. Hun vil gjerne snakke politikk og det forstår jeg godt. Når du får utenompolitiske saker som tar fokus, er det beklagelig for Siv Jensen og partiet.

– Har Siv Jensen uttrykt misnøye direkte til deg?

– Siv Jensen og jeg har en fantastisk god dialog.

– Så hun har uttrykt misnøye med deg?

– Siv Jensen og jeg har en kjempegod dialog, men hun er selvsagt ikke fornøyd med at jeg eller andre diskuterer tillitsvalgte i Fremskrittspartiet.

Siv Jensen skriver i en tekstmelding til TV 2 at hun har snakket med Sandberg.

– Jeg har hatt et godt og tett samarbeid med Per gjennom mange år og kan bekrefte at vi har snakket sammen. Jeg refererer ikke fra slike samtaler, men jeg gleder meg til å starte valgkampen og snakke om Frps løsninger for kommunene.

NÆRE: Per Sandberg ble hedret av partileder Siv Jensen under middagen på Frps landsmøte. Foto: Åserud, Lise

Maktkamp

Sandberg sier det pågår en maktkamp i partiet, men frykter ikke for fremtiden.

– Jeg frykter ingenting. Dette er politikk, hvis man skal gå rundt og frykte for et medlemskap i et politisk parti så har man et problem, sier Sandberg.

– Jeg har hatt konflikt med enkelte i Frp siden 2005, så det er ikke noe nytt. Det er de samme politikerne og lokallagene som det var for femten, nesten tjue år siden. Maktkamp har man i alle partier.