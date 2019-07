Micah Richards har vunnet både FA-cupen og Premier League med Manchester City. Men det begynner å bli en stund siden.

Det meste har gått galt for det tidligere supertalentet de siste årene. Skadene har forfulgt 31-åringen, og sist kamp han spilte var for Aston Villa i oktober 2016.

Sier unnskyld til Villa-fansen

Fredag meddelte den tidligere engelske landslagsspilleren at han legger opp.

Richards var klubbløs etter at han av forståelige grunner ikke ble tilbudt en ny kontrakt av Villa etter sesongslutt.

Nå har han fått en rolle utenfor banen i gamleklubben Manchester City.

Oppholdet i Aston Villa ble mildt sagt ingen suksess, men Richards, som ble hentet fra Fiorentina, ble likevel betalt en ikke ubetydelig ukelønn på om lag 380 000 kroner. Han ble værende ut hele kontraktsperioden på fire år.

Det opprørte klubbens tilhengere. Nå sier Richards unnskyld til fansen.

– Det er med blandede følelser jeg legger opp. Først og fremst ønsker jeg å si unnskyld til Villa-fansen, fordi de fikk ikke sett meg på mitt beste. Jeg dro dit med verdens beste intensjoner, men da jeg signerte for Aston Villa visste jeg at jeg var god nok så lenge kneet mitt ble behandlet riktig.

– Jeg har ikke lyst til å klandre noen for at kneet mitt ikke holdt, men jeg visste at det ikke ville gå etter bare noen få økter i Villa. Det ble til slutt verre og verre hver sesong som gikk, og nå har jeg tatt avgjørelsen om at det er slutt, sier Richards ifølge TalkSport.

Forstår fansens frustrasjon

Kampen mot rivalen Wolverhampton i oktober 2016 ble den siste av hans 26 opptredener i klubben.

– Etter 60 minutter så eksploderte kneet mitt. Jeg hadde bestått alle fitness-tester og lagt ned all treningen som behøvdes for å bli vurdert spilleklar, og så bare gikk kneet i oppløsning. Trening er så klart noe helt annet enn kamp, og kneet mitt tålte det ikke.

– Til syvende og sist var det ingenting som hjalp. Du ønsker å spille, ikke bare for din egen skyld, men for fansen også.

Richards sier han forstår fansens frustrasjon.

– De stiller så klart spørsmål som «hvorfor får han betalt?» Jeg ønsket ikke å melde for mye i media av respekt for dem, og jeg ønsket ikke at det skulle virke som om jeg klandret noen andre.

– Jeg har hele tiden jobbet hardt og forsøkt å komme tilbake på banen, men jeg forstår at folk er frustrerte over hvordan ting endte.