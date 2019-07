Taliban har ikke bekreftet at de vil delta i samtalene og har i lang tid nektet å forhandle direkte med den afghanske regjeringen.

Afghanistans regjering bekrefter lørdag at de forbereder seg på direkte samtaler.

Ikke navngitte diplomatkilder sier samtidig til nyhetsbyrået AFP at samtalene etter planen skal starte i Oslo 7. august. Verdenssamfunnet og den afghanske regjeringen venter fortsatt på svar fra Taliban, ifølge kildene. Også nyhetsbyrået DPA har kilder i Kabul som sier Oslo etter planen skal være vertskap for de første rundene med samtaler.

– Vi forbereder oss på direkte samtaler, sa Afghanistans fredsminister Abdul Salam Rahim i en videomelding publisert i afghanske medier lørdag.

– Vi jobber med alle parter og håper at det første møtet vil finne sted i et europeisk land i løpet av de neste to ukene, tilføyer han og legger til at regjeringen skal delta med en delegasjon på 15 representanter.