Forlenger trolig Fulham-kontrakten

– En av grunnene til at jeg følte jeg måtte bort i januar, var fordi jeg ikke fikk nok spilletid. Ranieri (Claudio, daværende manager) var klar på at han ønsket å ha meg i klubben, men han kunne ikke love nok spilletid. Det var fair, og det tok jeg på strak arm. Men jeg trengte å komme meg til en klubb der jeg fikk spille, både for min egen del, men også fordi jeg ønsket å være i best mulig form på landslaget, sier Johansen.

Sett i ettertid mener Johansen at han må ta deler av skylda for at det ble sånn.

– Det ble en kaos-sesong for min del, og jeg var ikke på det nivået jeg ønsker å være. I fotball handler det om å ta sjanser, og i noen av de kampene jeg spilte i Premier League så var jeg ikke god nok. Det er jeg den første til å innrømme. Jeg skulle ønske at Premier League-sesongen ble bedre for meg og laget, men det fine med fotball er at det hele tiden kommer nye utfordringer. Det gjelder bare å ta dem på strak arm. Og jo eldre man blir, jo kjappere lærer man, mener landslagskapteinen.