Dani Alves vant nok en gang edelt metall da han som kaptein ledet Brasil til triumf i sommerens Copa America. Backens PSG-kontrakt er nå utgått, og brasilianeren tar i bruk uvanlige metoder for å finne seg en ny arbeidsgiver.

– Jeg ser etter en jobb. Hvor skal jeg levere CVen min? Fortell meg om noen har tid til å lese den, skriver Alves i sitt nyeste Instagram-innlegg.

Og mange har i alle fall fått med seg den morsomme jobbsøknaden. Alves, som har over 27 millioner følgere på Instagram, har fått over én million likes og over 54.000 kommentarer på innlegget.

Tidligere i sommer har Alves vært koblet til flere klubber i Premier League, deriblant Tottenham, Arsenal og Manchester City.

36-åringen, som har 115 landskamper, ble også kåret til turneringens beste spiller i årets Copa America.

Troféjegeren har tidligere i sommer uttalt et ønske om å returnere til Barcelona, men den katalanske storklubben bestemte seg for å stå over.

Nylig fikk også hans tidligere Barca-sjef, Pep Guardiola, spørsmål om det kunne være aktuelt å hente veteranen til Manchester City.

– Vi vet om hans situasjon, og det gjør også alle store klubber. Han er en utrolig spiller og en ekstraordinær person, men vi har to utrolige backer, så det er sånn det er, sa Pep.

I løpet av sin lange karriere i Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG og det brasilanske landslaget, har Alves vunnet hele 42 troféer. Han blir dermed regnet som tidenes mestvinnende fotballspiller.