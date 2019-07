Newcastle-eieren langer ut mot Benítez i oppsiktsvekkende intervju

Det var et turbulent og nesten usannsynlig ekteskap fra starten av, og i sommer var det slutt.

Mike Ashley og Rafael Benítez gikk hver sin vei etter tre år. Tilbake satt sønderknuste Newcastle-tilhengere.

Siden har Steve Bruce kommet inn portene på St. James' Park, mens Benítez har tatt over den kinesiske klubben Dalian Yifang.

Mange vil si at spanjolen fikk et begrenset Newcastle-lag til å overprestere, og etter Rafas avgang spår flere eksperter at laget vil slite tungt for å unngå nedrykk.

Mike Ashley har eid majoriteten av aksjene i Newcastle siden 2007, og den eksentriske 54-åringen er etter hvert blitt en svært upopulær mann i den tidligere gruvebyen. Supporterne mener Ashley har neglisjert klubben i lang tid og ikke spyttet tilstrekkelig penger inn i klubbkassen.

Manglende penger å rutte med på overgangsmarkedet, skal også ha vært bakgrunnen for Benítez' exit, og avgangen til den meritterte manageren gjorde lite for å reparere forholdet mellom Newcastles eier og Newcastles tilhengere.

Mener Rafa gikk for pengene

Men i et intervju med Daily Mail forteller Ashley en litt annen versjon om hvorfor Benítez valgte å forlate klubben etter sesongen som var.

– Slik han pratet skulle man tro at det var klubben først, så Rafa, så penger. Men jeg vil si at det var penger først, Rafa, og så klubben til sist. Han valgte helt klart den letteste veien. Han tok pengene og dro til Kina. Det skuffer meg. Hvis han hadde gått tilbake til Real Madrid eller en topp seks-klubb i Premier League, så hadde jeg forstått det. Men dette handlet om penger og alt han hadde trengt å gjøre var å si det fra starten av.

Ashley bedyrer at han gjorde alt han kunne for å overtale Benítez til å bli.

– Mitt synspunkt var alltid at vi måtte beholde Rafa. Vi måtte beholde ham for min egen personlige sikkerhet. Jeg mener han satte oss i offside, han trengte oss opp i et hjørne. Det var ikke rent spill, det var ikke rett, jeg ble totalt utmanøvrert. Jeg burde sikkert ikke eie en fotballklubb, det er latterlig, men jeg er en stor gutt.

– Det var umulig med Rafa – det var hele tiden noe nytt, en ny ting. Han ba om en femtiprosents lønnsøkning og jeg tror han gjorde det fordi han visste at det ikke ville gå. Og hvis vi hadde innvilget ham det, så tror jeg at det hadde kommet opp noe annet. Og alle sammen tror at vi mistet ham fordi vi ikke ville betale noen pund ekstra. Han holdt mikrofonen, ikke vi, sier Ashley.

– Jeg er ikke den dummeste personen på planeten

Men Ashley roser Benítez som manager, og fnyser av dem som mener han var med å presse den tidligere Liverpool-manageren ut av klubben.