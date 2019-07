Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader og ble målt i Nesbyen 20. juni i 1970.

Lørdag er det målt 35,6 grader i Laksfors, samme temperatur, i Nordland.

– Dette resultatet må dobbeltsjekkes. Det er greit å sjekke området rundt målestasjonen, for det kan være noe med omgivelsene som gjør at det blir varmere, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød, til TV 2 lørdag kveld.

Hett

Uansett om det blir ny nasjonal varmerekord eller ikke, så har lørdag vært historisk varm flere steder.

– Nordland har fått ny fylkesrekord uansett. Forrige lå på 33,8 grader, mens det i dag har vært 35 grader i Mosjøen. Dersom 35,6 grader i Laksfors stemmer, vil rekorden altså bli enda høyere, sier Granerød.

I Lærdal i Sogn og Fjordane var det 33,3 grader i dag - bare 0,1 grad kaldere enn fylkesrekorden.

– Det har vært varmt i de fleste deler av landet i dag, sier statsmeteorologen.

Avtar

Varmen er derimot ikke her for å bli. Søndag er det meldt varmt vært mange steder, men hvorvidt det blir like varmt, er usikkert.

– Når det er snakk om slike temperaturer, er det små forhold som skal til for at det påvirker temperaturen. De varme luftmassene blir til søndag, men det er ikke sikkert det blir like varmt, sier han.

Utover i neste uke vil varmen avta, og det vil bli mer skyer, samt regn, flere steder.