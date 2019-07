Slik ser du Norway Cup på TV 2

Se Norway Cup på TV 2 Sumo!

Allerede lørdag kveld kan du varme opp til årets Norway Cup med Åpningsshowet på Ekebergsletta der blant andre Vidar Villa, Chris Holsten, eMMa, Hkeem, Madden og mange flere opptrer. Åpningen av Norway Cup 2019 ser du på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo i kveld fra kl. 21.00.



Søndag starter selve fotballfesten og TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo sender vegg til vegg fra første spark på ballen. Sendeplan kan du se under. Fredag er det klart for finaler i 7-er og 9-er mens finalene i 11-er lørdag. Finalene ser du selvsagt direkte på TV 2s kanaler.



Hver dag fra mandag til fredag kan du også se Magasinet på TV 2 og TV 2 Sumo kl. 18.00. Her får du en daglig stemningsrapport fra Ekebergsletta med TV 2 Sportens profiler som programledere.



Sendeplan Norway Cup TV 2s kanaler:

Søndag 27. juli:

Jenter 17 år: Radøy FK – Tiller IL kl. 09.35 på tv2sumo.no (kampstart 09.40)

Gutter 16 år: Malvik IL – Hasundgot IL kl. 10.55 på tv2sumo.no (kampstart 11.00)

Jenter 19 år: Ulfstind IL – Torvastad IL kl. 12.15 på TV 2 Sport 2 (kampstart 12.20)

Gutter 19 år: Ørn Horten FK – Tynset IF kl. 13.35 på TV 2 Sport 2 (kampstart 13.45)

Jenter 16 år: Bryne FK – Kvaløya SK kl. 15.05 på TV 2 Sport 2 (kampstart 15.10)

Gutter 14 år: Elverum Fotball 2 – Vikersund IF kl. 16.15 på TV 2 Sport 2 (kampstart 16.20)

Jenter 16 år: Fauske/Sprint FK – Ekholt BK kl. 17.25 på TV 2 Sport 2 (kampstart 17.30)

Gutter 16 år: Flekkefjord FK – Austevoll IK kl. 18.35 på TV 2 Sport 2 (kampstart 18.40)

Gutter 17 år: IL Jotun – Varden FK kl. 19.50 på TV 2 Sport 2 (kampstart 19.55)



Mandag 28. juli:

Jenter 17 år: Hållingen IL – Nordre Fjell Fotball kl. 08.55 på TV 2 Sport 2 (kampstart 09.00)

Jenter 16 år: Nordreisa IL – Eide og Omegn FK kl. 10.15 på TV 2 Sport 2 (kampstart 10.20)

Gutter 16 år: Kolvereid IL – Harding IL kl. 11.20 på TV 2 Sport 2 (kampstart 11.25)

Gutter 17 år: Sauda IL – Åfjord IL kl. 12.35 på TV 2 Sport 2 (kampstart 12.40)

Jenter 14 år: Kongsberg IF – Valder/Ellingsøy kl. 14.00 på TV 2 Sport 2 (kampstart 14.05)

Jenter 17 år: Gaular IL – Osterøy IL kl. 15.00 på TV 2 Sport 2 (kampstart 15.05)

Gutter 15 år: Brage Trondenes FK – Stegaberg IL kl. 16.20 på TV 2 Sport 2 (kampstart 16.25)

Norway Cup 2019 kl. 18.00 på TV 2 og TV 2 Sport 2

Gutter 16 år: HIF/Stein Hammerfest – Odda FK kl. 18.30 på TV 2 Sport 2 (kampstart 18.35)