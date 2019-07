At franskmannen har sittet med den gule trøya helt fram til Alpene har overrasket de fleste. Før lørdagens avgjørende etappe lå han som nummer to, men på dagens etappe sprakk han og rykket ned til en femteplass. Alaphilippe forteller at han ga alt han han hadde.

– Det hadde ikke vært mulig å gjøre det noe bedre. Jeg regnet med å sprenge på et eller annet tidspunkt. Jeg har klart meg helt greit. Jeg er veldig stolt over lagkameraten min, Enric Mas. Han kjørte veldig bra, sier Alaphilippe.

– Uten ham hadde jeg tapt mye mer tid. Jeg hadde sikkert havnet et kvarter bak resten. Det er bare slik det er.

27-åringen mener det eneste som gjaldt var sammenlagseieren.

– Jeg lå på andreplass sammenlagt før etappen. Andreplass eller 50. plass, det hadde vært det samme for meg. Til syvende og sist har jeg kjempet så godt jeg kunne. Jeg er stolt av det jeg har oppnådd, sier franskmannen.

– Han har satt farge på rittet

Alaphilippe har imponert TV 2s eksperter i årets Tour.

– Det har vært et flott Tour de France fra Julian Alaphilippe. Han har satt farge på rittet. Dessverre ble det en trist avslutning for franskmennene, med Pinot som måtte bryte i går, fulgte Johan Kaggestad opp.

Plasteret på såret for franskmennene er at Romain Bardet klarte å beholde klatretrøyen sin.

Alaphilippe har hengt med de andre sammenlagtkanonene opp de aller fleste stigningene i årets Tour, men lørdag ble det for tungt.

– Tenk hvilken utladning det må være når han må gi fra seg den gule trøya sånn som i går. Det skjer vel noe i hodet, sa Christian Paasche da Alaphilippe slapp opp Val Thorens.

– Absolutt. Han fikk seg en på trynet i går, og merker at han mangler litt til de beste. Han tapte to minutter til Bernal opp til toppen, og så vet han hva som venter nå. Så har han hatt tre intense uker, med større belastning enn de andre, med podiet og intervjuer hver dag, sa Thor Hushovd.

Også Ineos' sportsdirektør, Dave Brailsford, hyllet Alaphilippe for den Touren han har levert.

– Hele rittet var annerledes enn det har vært de siste ti årene. Alaphillipe fortjener respekt. Han døde hver dag for den trøyen, beholdt den mye lengre enn vi hadde og ga rittet en helt ny dimensjon. Thibaut Pinot skapte også rittet. Det var svært synd å se ham måtte forlate rittet. Det var virkelig trist. Han fortjener mye ros. Det han gjorde i Pyreneene var fantastisk. Han satte fyr på hele rittet.