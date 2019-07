Geraint Thomas var skuffet over ikke å ha forsvart Tour de France-seieren sin fra i fjor, men mektig imponert over sin 22 år gamle lagkamerat etter at Egan Bernal vant Tour de France.

– Jeg er skuffet for at jeg ikke vant min andre, men du må sette det i perspektiv. Selvsagt ville jeg vinne, men jeg kan være glad for at jeg gjorde alt jeg kunne for å være i best mulig form. Noen ganger er det bare ikke ment å skje. Jeg føler jeg ga alt, og det at det er Egan foran meg gjør det OK. Laget har vært utrolig, og det kunne ikke vært en bedre fyr som vant. Han er en genuint vennlig gutt. Herregud, han er bare 22, sier Geraint Thomas etter lagkameratens knallsterke Tour de France-seier.

Han mener det må ha vært tyngre for Chris Froome da Thomas vant foran ham i fjor.

– Det må ha vært tyngre for Froome i fjor. Han hadde vært nummer én så lenge, og hadde vunnet fire. Men det viser bare at vi er et godt lag, og at vi gjør alt for å vinne. Det er utrolig at vi er én og to. Folk stiller alltid spørsmålstegn ved oss, men det er godt å vise dem.

Thomas tror lagkameraten kan bli tidenes beste grand tour-rytter.

– Jeg vil ikke si ting som legger press på ham og lager overskrifter, men han er bare 22. Han har ti gode år foran han. Jesus, han kan bli tidenes beste sammenlagtrytter! Akkurat nå er det nok Froome, men jeg tror Egan kan utligne det, og til og med gå forbi han, sier Thomas, som er mektig imponert over lagkameratens bragd.

– Jeg er bare 22. Jeg liker å konkurrere. Jeg liker å kjenne på adrenalinet. Jeg vil ikke ha noe press på meg, bare kose meg med syklingen, sier Bernal om utsagnene fra lagkameraten.

– En får nesten håpe han ikke blir så god som det ser ut til

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd kastet seg på hyllesten av Bernal.

– Det er ingen tvil om at han har tatt sykkelsporten med storm, og at han har en stor fremtid. En får nesten bare håpe for sykkelsportens interesse at han ikke blir så god som det ser ut til, og at det blir nærmest kjedelig. Spesielt når han har det sterke Ineos-laget han har nå, sier Hushovd.

Dag Otto Lauritzen sier seg enig, men tror at Dave Brailsford kommer til å fordele stjernerytterne sine utover de store etapperittene.

– Han er en god arkitekt til å legge fremtidige planer. Froome, Thomas og Bernal kommer sannsynligvis ikke til å kjøre samme løp alle tre. Det var meningen at Bernal skulle kjøre Italia rundt, men på grunn av en skade kommer han hit. Så det blir spennende å se fremover.

– I tillegg har de fått kontrakt med vinneren av Italia rundt (Richard Carapaz). De har i overflod mange gode ryttere, og må fordele rundt på Italia rundt, Tour de France og Vueltaen. Det blir spennende å se, sier Lauritzen.