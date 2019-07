Hemmelighetsfull Kristoff om den dårlige formen: – Det holdes internt

Tjue minutter etter at Egan Bernal rullet over målstreken som den yngste Tour de France-vinneren på 110 år, kom Alexander Kristoff i mål.

Endelig er ferden i Alpene over for mørbankede ryttere – nå venter finalen på Champs-Élysées.

En ren sjarmøretappe for sammenlagtryttere, men for spurterne er det den gjeveste av alle.

Kristoff vant i Paris i fjor, men har selv svært liten tro på å gjenta bedriften. Han var helt ferdig etter å ha karret seg til toppen av Val Thorens.

– Jeg tror ikke det var mange ryttere bak meg. Jeg var en av de første som slapp, så jeg føler meg ikke veldig bra. Jeg har i hvert fall kommet meg i gjennom, så da er jeg i det minste med og kjemper i morgen, så får vi se.

– Hvordan skal vi tolke det du sier nå?

– Jeg føler meg veldig dårlig. Men i morgen er det jo i hvert fall flatt.

32-åringen bedyrer at han ikke er syk, men vil ikke fortelle nærmere overfor TV 2 hvorfor han føler seg så dårlig.

– Det er hemmelig. Jeg har mine anelser, men jeg vet ikke helt hvorfor.

– Når får vi vite hemmeligheten?

– Aldri, tror jeg. Det er internt. Jeg håper jo på at jeg skal føle meg bedre, men jeg har følt meg ganske dårlig den siste uken. Alt er mulig, men følelsen er vesentlig dårligere enn i fjor.

– Sjelden du er så defensivt?

– Det er sjelden jeg føler meg så dårlig også. Sist gang jeg hadde samme følelsen var min første Grand Tour i 2011. Da var jeg like dårlig som nå. Jeg tror ikke jeg må til lege, for som sagt så tror jeg at jeg vet hva problemet er, men vi får se.

Vil analysere hva som har gått galt

Det har i det hele tatt vært en svært skuffende Tour for UAE Emirates.

Kaptein Dan Martin har aldri vært i nærheten av noe som helst, og Fabio Aru, som så vidt rakk Touren etter en skade, ble bestemann på en 14. plass sammenlagt. Alexander Kristoffs 2. plass på fjerde etappe til Nancy, er det nærmest laget har kommet en etappeseier.

Lagkompis og romkamerat Sven Erik Bystrøm forteller at de nå vil finne årsaken til de manglende resultatene.

– Det har vært en liten gjenganger i hele laget, egentlig. Alle har mistet litt form. Vi må analysere nå i etterkant hva som har gått galt, om det er trening, ernæring, eller om det er noe vi har gjort feil. Vi har et stort apparat rundt oss, og forhåpentligvis finner vi årsaken, men det har vært et skuffende Tour de France for hele laget.