Politiet i Bodø rykket ut til en melding om aten beruset mann lå og onanerte utenfor sin egen bopel.

Mannen lå slik til at alle som gikk eller kjørte forbi, så mannen.

– Det er et boligområdet hvor det ferdes en del folk som følte seg sjenert av onaneringen. For å få stoppet det, sendte vi en patrulje bort. Aktiviteten pågikk for fullt da patruljen kom på plass, forteller Ivar Bo Nilsson, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.

Etter litt diskusjoner frem og tilbake, fikk politiet avsluttet aktiviteten ganske raskt. Mannen var ifølge politiet så beruset at han ble kjørt i arresten.

– Det virket ikke som om at han tok til seg budskapet vårt om at aktiviteten måtte stoppe med en gang. Nå er han kjørt inn i arresten hvor han kan tenke litt, sier operasjonslederen.

Politiet opplyser til TV 2 at mannen var alene på plenen. Om det er det fine været som er grunnen, tviler politiet på.

– Det skjer ikke så ofte at det kan kobles til været. Vi hadde en blotter på butikken i går, men det er uansett ikke så ofte at det er fint vær her i Bodø uansett.

Forholdet blir anmeldt.