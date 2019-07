Kan bli økonomisk mareritt: – Man tenker forsikringen dekker dekker alt

TV 2 har tidligere omtalt Agnetha Hjelmeseth Remøy (25) som kolliderte leiebilen på ferie i utlandet.

Hun trodde hun var dekket gjennom reiseforsikringen – men tok grundig feil.

Nå advares ferierende nordmenn mot å bare skumlese forsikringsvilkårene. Skulle man være så uheldig å bli syk, komme ut for en ulykke eller andre uforutsette hendelser, kan man risikere at ferien blir mye dyrere enn antatt.

– Jeg tror forbrukerne i stor grad ikke er gode nok til å lese avtalevilkår i det hele tatt, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet til TV 2.

– Selskapets ansvar

Forbrukertilsynets melding er klar – vi leser avtalevilkårene for sjelden.

– Jeg tror ikke kundene er dumme som ikke forstår, men det er en kombinasjon av at vi ikke tar oss tid og at forsikringsvilkårene i enkelte tilfeller ikke er tydelige nok, sier Haugseth.

Selv om nordmenn leser vilkår for sjelden, sier Haugseth likevel at det er selskapet sitt ansvar at man forstår sin egen forsikring.

– De fleste forsikringsselskapene bør være bevisste på at de hele tiden skal gå gjennom vilkårene sine og se på om de er enkle nok, sier direktøren.

– Det skal være slik at folk orker å lese vilkårene, og samtidig skal de være tydelige, balanserte og klare, slik at folk skjønner hva som står der.

Kan få overraskelser

Til tross for at det er forsikringsselskapets ansvar å gjøre vilkårene tydelige og forståelige, mener Haugseth at forbrukerne må sette seg ordentlig inn i vilkårene.

Hvis ikke kan man få seg noen overraskelser.

– Det er viktig å vite at man har den dekningen man tenker at man trenger. Hvis du for eksempel skal gå høye fjellturer, så bør du sørge for at forsikringen dekker den høyden du går i, sier forbrukertilsynets direktør.

– Så er det slik at forsikringen skal dekke mange ulike tilfeller også.

Hun sier det også er viktig å sørge for at man ikke er dobbelforsikret.

Kontakt forsikringsselskapet

Skulle du være i tvil om hva forsikringen din dekker, anbefaler Haugseth rett og slett å kontakte forsikringsselskapet og spørre.

– Man tenker for eksempel at reiseforsikringen dekker hele verden, men man burde sjekke om det gjelder landet du skal reise til. Det kan hende man trenger en tilleggsforsikring, ser Haugseth.

– Det lureste folk kan gjøre er å sjekke med forsikringsselskapet, for å sjekke om forsikringen dekker noe man ikke er helt sikker på.