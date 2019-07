Lampard til TV 2: – Om jeg aksepterte det, hadde jeg vært i feil klubb

– Det som definerer oss, er jobbene vi gjør i hverdagen. Og ikke minst ønsket om å ville bli bedre, sier Lampard.

Mener spillerkarrieren veier opp for erfaringen

Inspirasjonskilden til nettopp det, kunne ikke vært bedre, ifølge kaptein César Azpilicueta. Han var tidligere lagkamerat med Lampard i Chelsea.

– Det er ikke det samme å være spiller og manager, men jeg tror ikke han har endret lidenskapen. Den sulten om å ville bli bedre i hver trening og hver kamp tror jeg ikke har endret seg. Du kan se alle kvalitetene og hans personlighet som manager. Det er litt annerledes fra å være spiller selv, men han har energien som kreves, sier Azpilicueta.

Flere peker på at Lampards manglende erfaring som manager veies opp av at han er en legende i Chelsea med over 400 kamper for klubben. Før Lampard tok over Chelsea for knappe tre uker siden, hadde han bare et knapt års erfaring som Derby-manager.

Der hadde han blant annet Mason Mount i stallen. 20-åringen var i fjor utleid til nettopp Derby fra Chelsea, men er tilbake i London-klubben nå og spås en stor framtid.

– Forrige sesong hentet Frank inn mange unge som han mikset med en litt mer etablert stall. Jeg tror han lærte mye av den erfaringen. I tillegg har han nok lært mye av erfaringen som spiller. Jeg tror ikke hans manglende erfaring betyr noe, sier Mason Mount.

– Franks stil er angripende fotball. Han vil vinne tilbake ballen kjapt, og så vil han holde på ballen og spille fin fotball, forklarer Mount, som har vist seg frem i sesongoppkjøringen og nylig ble belønnet med en ny kontrakt.

Prater mye med spillerne

Han er overbevist om at Lampard kommer til å gi ungguttene sjansen dersom de viser seg tilliten verdig.

Det kan love godt for spillere som ham og Tammy Abraham, spissen som fort kan bli Chelseas førstevalg på topp.

– Det er litt rart, for jeg ser fortsatt på ham som en spiller. Men han er en veldig god manager også, og jeg er sikker på at han kommer til å bruke erfaringen sin til å hjelpe laget. Så tror jeg han er bra for oss unge spillere. Vi er vokst opp med at spillere som John Terry har tatt oss til side for å gi oss råd. Det samme er det med Frank. Han er ikke bare en trener, men en kompis i tillegg, sier Tammy Abraham.