Det er ikke dagligdags at engelske landslagsspillere velger å dra til den spanske ligaen, og det overrasket mange da Kieran Tripper valgte å dra fra Tottenham til Atlético Madrid.

I et ferskt intervju med Sky Sports forteller landslagsbacken at han så seg nødt til å komme seg bort fra London-klubben.

– Det var på tide med en endring og komme seg videre, sier Trippier.

– Jeg mener ikke nødvendigvis at jeg trengte å dra videre, men det skjedde ting bak kulissene i Tottenham som jeg egentlig ikke vil gå inn på, men jeg trengte å komme meg bort fra det, sier 28-åringen.

Det var tidligere i sommer at den spanske hovedstadsklubben punget ut omlag 230 millioner kroner for høyrebacken.

Forsvareren spilte fra start da Atlético banket byrivalen Real Madrid hele 7-3 i nattens elleville treningskamp. Og engelskmannen er strålende fornøyd med velkomsten han har fått i Spania.

– Guttene har vært helt utrolige mot meg. Helt fra jeg kom har de tatt meg i mot med åpne armer, det samme har treneren.

Og ifølge Trippier har to tidligere Chelsea-spisser vært sterke bidragsytere til at overgangen fra England til Spania har gått såpass knirkefritt.

– Spesielt de to, Alvaro Morata og Diego Costa. De har forklart meg hva det betyr å spille for Atlético og hva det betyr for supporterne.

Diego Simeones menn endte på andreplass i forrige La Liga-sesong, men har vært svært aktive på overgangsvinduet i sommer, og har hentet spillere som João Felix, Marcos Llorente, Mario Hermoso, Felipe og Renan Lodi.

Men klubben har også solgt spillere for omlag tre milliarder kroner. Det mest innbringende salget var Antoine Griezmann til Barcelona, men også salgene av Lucas Hernández (Bayern München) og Rodri (Manchester City) sørget for mye penger i klubbkassen.