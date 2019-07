Se Kristiansund-Manchester United på TV 2 eller TV 2 Sumo, tirsdag fra kl. 18.55!

I treningskampen mot Tottenham ble den walisiske lynvingen brutalt stemplet av Moussa Sissoko nede ved hjørneflagget.

Senere i kampen ble han hardt sklitaklet av samme mann på vei inn i boksen.

Etter kampen lovpriset Ole Gunnar Solskjær spillerne sine for ikke å overreagere etter harde taklinger, og siktet sannsynligvis til James.

Selv forventer waliseren røff behandling i Premier League den kommende sesongen.

– Hvis du ser kampene mine forrige sesong: Jeg tror at det kommer til å skje med meg i hver kamp. Jeg fikk litt røff behandling (mot Tottenham), men det skjer bokstavelig talt hver kamp. Jeg er vant til det, sier unggutten til The Times.

Han forklarer at en av styrkene han har i spillet er å skaffe frispark etter slike dueller, som gjør at laget får dødball i gode posisjoner.

– Du må bare komme deg opp igjen og riste det av deg. Det er ikke noe problem for meg i det hele tatt. Når du er ving, blir du felt hele tiden. Det handler bare om hvordan du håndterer det. Jeg lar det ikke gå til hodet på meg, og prøver bare å fortsette, siteres 21-åringen.

James, som kom fra Swansea, har to treningskamper til på seg for å overbevise Ole Gunnar Solskjær om at han fortjener en startplass i ligaåpningen mot Chelsea: Kristiansund og AC Milan.

Konkurransen er imidlertid knallhard. Etablerte stjerner som Marcus Rashford, Anthony Martial og Alexis Sánchez kan alle spille i samme posisjon, mens en unggutt som Angel Gomes banker på døren.

– Målet mitt er åpenbart å spille, men jeg forventer det ikke, sier James, som varsler at han kommer til å være tålmodig om han ikke er med fra første spark på ballen.

