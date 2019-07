Den 19. etappen til Tignes ble svært dramatisk. På vei ned fra Col de l'Iseran besluttet arrangøren å nøytralisere etappen på grunn av hagl og jordras.

Egan Bernal overtok den gule ledertrøyen. Han ligger nå 45 sekunder foran Julian Alaphilippe og ett minutt og 11 sekunder foran Geraint Thomas.

TV 2-ekspert Thor Hushovd tror Thomas hadde vært nærmere Bernal om etappen hadde forløpt som normalt.

– Geraint Thomas var en av taperne. Jeg tror han hadde mer igjen i beina og kunne sikkert kjørt seg nærmere Bernal. Jeg tror han ville koblet et solid grep om 2. plassen. Ellers var en type som Alexander Kristoff en av taperne, sier Hushovd.

Det begrunner TV 2s sykkelekspert slik:

– I fjor vant han i et redusert spurtfelt fordi spurterne hadde røket ut på tidslimit. Det samme kunne skjedd i går. De spurterne som klatrer best kom dårlig ut av det, sier Hushovd, som understreker at han er helt enig i arrangørens beslutning om å stoppe rittet.

Med litt mindre syre i beina restituerer de beste spurterne bedre enn de ellers ville gjort. Det er ingen fordel for Kristoff.

– Det har noe å si om man kommer til Paris med friske bein eller om man føler seg sliten. Man ser det ofte at den som vinner på Champs-Élysées har kommet seg greit gjennom de siste dagene i fjellene, sier Hushovd.

Caleb Ewan var en av flere ryttere i den såkalte grupettoen som jublet for nøytraliseringen. Hushovd tror han ville reagert akkurat som Ewan dersom han fortsatt hadde vært aktiv.

– Ja, jeg tror nok det, smiler han.