Fotballryktene: – Har godtatt Arsenal-bud

En av sommerens heteste spillere er Nicolas Pépé. Fredag ble det hevdet at Napoli var i førsteposisjon i kampen om å hente Lille-vingen, men ser det ut til at Arsenal har kommet i forkjøpet.

Ifølge BBC har London-klubben nå kommet til enighet med Lille om en overgangssum for den målfarlige angriperen. Prisen skal være på omtrent 780 millioner kroner.

De personlige betingelsene er ennå ikke i orden, men det skal være snakk om en femårskontrakt. BBC hevder at alt trolig vil være klart innen to dager. Napoli skal også ha fått akseptert et bud, men agenten har avvist italienerne.

Ivorianeren imponerte stort i forrige Ligue 1-sesong og noterte seg for hele 22 ligascoringer og elleve målgivende pasninger fra sin vingposisjon. Tidligere i sommer har også Liverpool og Manchester United vært koblet til 24-åringen.

Ifølge Daily Mail har Romelu Lukaku dratt hjem til Belgia for å ha samtaler med sin agent. Inter jobber fortsatt for å få på plass en overgang for Manchester United-angriperen.

Men det er flere italienske klubber som er ute etter tankspissen. Ifølge Sky Sports er Juventus villige til å inkludere Paulo Dybala i en byttehandel mot Lukaku. Tidligere i uken har den argentinske spissen også blitt koblet til Tottenham.

Sky Sports melder også at den målfarlige Lyon-spissen Moussa Dembélé er en potensiell Lukaku-erstatter.

Real Madrid får mer og mer tro på at det skal være mulig å hente Paul Pogba til den spanske hovedstaden i løpet av sommeren. Det melder ESPN.

Bayern München så ut til å ha gitt opp Leroy Sané, men nå skal tyskerne gjøre et nytt forsøk på å hente Manchester City-stjernen. Det hevder Mirror.