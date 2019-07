Seksåringen har over 30 millioner følgere fordelt på to YouTube-kanaler.

Videoklippene handler om alt fra lek og moro, til anmeldelser av ulike leker.

Selv beskriver hun filmene som «en lek som viser søte og givende minner fra hverdagen».

Tjener 20 mill

På YouTube gjør barnestjerner god butikk, og blant plattformens mest fulgte kanaler finner man amerikaneren Ryan Kaji (7) med over 20 millioner følgere og amerikaneren Tydus (5) med over tre millioner følgere.

Et av Borams mest populære klipp har blitt sett over 376 millioner ganger. Videoen går ut på at Boram lager nudler på et lekekjøkken, før hun entusiastisk spiser nudlene.

Ifølge Korea Herald tjener hun mer på markedsføringsinntekter enn noen annen sørkoreansk YouTuber.

Seksåringens inntekter kommer godt med for familien, som ifølge SkyNews kjøpte et hus til svimlende 60 millioner norske kroner i det prestisjefylte Gangnam-området i Sør-Korea tidligere i år.

Ble politianmeldt

Måten Boram tjener pengene på har midlertidig vært offer for kritiske røster i Sør-Korea.

I 2017 mottok Redd Barna i Sør-Korea flere meldinger fra engstelige foreldre som var bekymret for hvordan videoene kunne påvirke den følelsesmessige og etiske utviklingen hos barn.

– De ble spesielt bekymret av iscenesatte klipp hvor Boram stjal penger fra farens lommebok og hvor det så ut som hun kjørte en bil på veien, sa organisasjonens leder for den juridiske avdelingen, Koh Woohhyun, til CNN.

Redd Barna meldte videoene inn til politiet, som påla Borams foreldre å fullføre et rådgivningskurs laget for å forhindre barnemishandling

Klippene ble senere fjernet fra den lille stjernens YouTube-kanal.

Fjernet kommentarer

Det er ikke bare innholdet i videoene med barn i hovedrollen som har skapt bekymring.

I februar tok YouTube avgjørelsen å skru av kommentarfeltene på videoer av mindreårige, etter anklager om at plattformen hjalp pedofile med å finne videoklipp av barn.

De ble også avslørt kommentarer som skulle være skrevet av pedofile, blant annet med lenker til overgrepsbilder av barn.

– Ingenting er viktigere for oss enn å ivareta sikkerheten til unge mennesker på plattformen, skrev YouTubes toppsjef Susan Wojcicki på Twitter i slutten av februar.