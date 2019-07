En tolv fots jolle ble funnet drivende midt ute i Oslofjorden utenfor Filtvet i Hurum.

– Vi ble varslet av en av danskefergene. De så at båten lå midt ute i fjorden uten fører, og de stusset over at motoren var nede, sa redningsleder Ben Vikøren i Hovedredningssentralen Sør-Norge rett etter meldingen.

Redningslederen sa at det var flere ting som pekte i retningen av at det kan ha vært folk om bord.

– Det er ikke uvanlig at vi finner tomme båter på sjøen om sommeren. I denne jollen derimot er det flere ting som tyder på at båten har vært i bruk nylig. Det ble funnet fiskeutstyr, ferske reker og røykpakker om bord. Motoren er i tillegg nede, så det gir grunn til bekymring, sa Vikøren.

HRS iverksatte søk med to redningsskøyter og et redningshelikopter.

Klokken 10.53 melder redningssentralen at de som har brukt båten er lokalisert og gjort rede for.