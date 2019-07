Tvillingenes 37 år gamle far skal ha glemt at barna var i bilen da han dro på jobb i New York, USA.

Det melder New York Times.

37-åringen parkerte bilen utenfor arbeidsstedet sitt på et sykehus klokken 08 fredag morgen, og gikk på jobb.

Utetemperaturen nådde over 30 varmegrader i løpet av dagen.

Døde i bilen

Åtte timer senere, klokken 16, satt 37-åringen seg i bilen og begynte kjøreturen hjem.

Da skal han ha oppdaget sine to elleve måneder gamle tvillinger sitte i baksetet. Begge frådet om munnen.

Ifølge New York Times stoppet 37-åringen umiddelbart bilen og ringte nødetatene. De første som ankom stedet forsøkte livreddende førstehjelp, men begge barna ble erklært døde senere.

NBC rapporterte at 37-åringen sannsynligvis vil bli siktet for barnas dødsfall.

Hetebølge

Ifølge SkyNews har 16 barn dødd som følge av å bli etterlatt i en varm bil i USA i 2019.

I liket med Europa har landet vært rammet av en hetebølge den siste tiden, som har krevd flere menneskeliv.

Forrige uke erklærte borgermester i New York, Bill de Blasio, krisetilstand. En rekke arrangementer, blant dem en festival i Central Park og New York Triathlon, ble avlyst.

Hetebølgen la seg over hele det nordøstlige USA, fra Midtvesten til Atlanterhavskysten, men skal nå ha avtatt.